Собчак ответила на слухи об участии в выборах президента России

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в Instagram статью «Ведомостей», в которой, в частности, говорилось, что она могла бы составить конкуренцию Владимиру Путину на ближайших президентских выборах, пишет «Лента.ру».

Собчак посетовала на то, что СМИ не связались с ней по этому поводу, и отметила, что она человек независимый и с администрацией президента не связана.

«Что там кто обсуждает в высоких кабинетах, не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом», — добавила она.