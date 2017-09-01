Военная техника в Нахчыване вызвала панику в Армении

Концентрация Азербайджаном большого количества самых современных систем вооружений в Нахчыване стала причиной большой тревоги и паники в Армении.

Как уже сообщалось ранее, на вооружении Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване имеются сотни единиц танков и другой бронетехники, системы реактивного залпового огня «Смерч» и Kasırğa, обладающие большой разрушительной силой, сотни стволов артиллерии, современные средства радиоэлектронной борьбы, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. На днях Минобороны Азербайджана продемонстрировало учебные полеты эскадрильи модернизированных штурмовиков Су-24, дислоцированной в Нахчыване.

Нахчыван является самым близким к армянской столице участком территории Азербайджана. Расстояние от Нахчывана до Еревана составляет всего 90 километров. Средства поражения, имеющиеся на вооружении Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване, позволяют нанести удар по целям в Ереване и в других регионах Армении. По этой причине вот уже несколько дней армянские СМИ, эксперты и пользователи армянского сегмента соцсетей обсуждают концентрацию армейской группировки в Нахчыване.

Сегодня журналисты задали заместителю министра обороны Армении Артаку Закаряну вопрос: обратится ли Армения в ОДКБ в связи с концентрацией больших военных сил в Нахчыване?

«Необходимости в обращении за помощью к ОДКБ в связи со скоплением Азербайджаном военной техники на армяно-азербайджанской госгранице в направлении Нахчывана сегодня нет», - попытался успокоить армянскую общественность в беседе с журналистами Артак Закарян.