Наступившая календарная осень грозит Армении серьезными политическими бурями. В попытке усидеть на двух стульях - западном и российском, Ереван загнал себя ловушку. И, более того, сейчас ищет себе дополнительного союзника против России, надеясь, что им станет… Азербайджан. Но - обо всем по порядку.

В последние несколько месяцев в Ереване не скрывают своего разочарования в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и в России, которую почему-то считают обязанной обеспечить все потребности Армении. И на этом фоне закономерным стало появление информации о подписании в ноябре соглашения между Арменией и Европейским союзом, чему в 2013 году помешала как раз Москва. Затем прозвучало предложение о выходе из ЕАЭС, что большинство российских политологов, комментировавших этот вопрос для haqqin.az, назвали шантажом.

Но ереванское руководство не услышало предупреждений из Москвы. И вот уже в августе армянские военнослужащие приняли участие в масштабных военных учениях НАТО в Грузии. Кроме того, принимают участие армянские военные и в начавшихся 30 августа в Германии учениях НАТО Combined Resolve IX. Они продолжатся до 22 сентября.

О необходимости разрыва отношений с Россией, Евразийским союзом и неизбежности подписания соглашения с ЕС в Армении говорят на всех уровнях: и в автобусах, и в правительстве, и в парламенте. О том, что нет препятствий для подписания документа между Ереваном и Брюсселем за последние недели заявили премьер-министр Армении Карен Карапетян и споуксмен правящей Республиканской партии, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов и многие другие.

Дошло до того, что в Ереване призвали запретить въезд в страну Андранику Миграняну, который выразил обеспокоенность в связи с возможным выходом Армении из ЕАЭС. Более того, армянские эксперты назвали его «аферистом», а ведь еще несколько лет назад им гордились, считая (и, наверное, справедливо), что Мигранян отстаивает интересы Армении в Москве. Но теперь армянское экспертное сообщество в лице политологов Агаси Енокяна, Рубена Меграбяна, Степана Григоряна и других выступило против армянского же пропагандиста Миграняна.

Напомним, что Мигранян назвал армянских деятелей, которые выступают с инициативой выхода Армении из состава ЕАЭС, «идиотами», «демагогами» и «провокаторами».

Ереванские СМИ вовсю пишут о том, что Армению в свое время вынудили вступить в ЕАЭС. И в ходе осенней сессии депутаты парламента от фракции «Елк» предложат обсудить процедуру выхода из Евразийского союза. Как отмечает газета «Лрагир», представители правящей РПА охотно вступают в эту дискуссию, и хотя основным доводом остается «безальтернативность» ЕАЭС, тем не менее РПА, словно демонстративно, не приводит других аргументов, указывая на их отсутствие.

«Лидер фракции РПА Ваграм Багдасарян также заявил, что «у Армении не было альтернативы, кроме ЕАЭС». Но он сказал это так, словно Армения выбирала не между ЕС и ЕАЭС, а между «вступать в ЕАЭС или не вступать». На самом деле у Армении была альтернатива – мы могли не вступить в ЕАЭС и сохранить внеблоковый статус, как это сделал, скажем, Азербайджан. Но, видимо, в ночь на 3 сентября 2013 года Сержу Саркисяну сказали, что у него нет альтернативы. А это похоже на вмешательство и принуждение».

В Москве же зорко следят за внешнеполитической активностью Еревана. И в случае необходимости Россия не замедлит привести в действие рычаги давления, как это уже случилось в 2013 году. Об этом ранее haqqin.az заявлял директор российского Центра социально-политических исследований и программ (ЦСПИиП) Сергей Поляков.

Возможно, первым рычагом давления станет «инспекционная» поездка премьер-министра России Дмитрия Медведева и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Ереван.

Вот тут-то в Армении и решили, что пора искать новых союзников в борьбе с Москвой и обратили свои взоры на Азербайджан. Поводом стала продажа российского оружия Азербайджану и Армении. «Армения и Азербайджан бездумно тратят свои деньги на смертоносное железо. Конечно, нам понадобятся С-350, если Россия продает Азербайджану «Солнцепеки» и «Смерчи». А Азербайджану Россия «вталкивает» С-400, которые, якобы, могут защитить его от проданных Армении «Искандеров».

Как долго это будет продолжаться и как долго Армения и Азербайджан будут терпеть такого «посредника»?» - пишет в своей редакционной статье газета «Лрагир».

Дальнейшие комментарии излишни…