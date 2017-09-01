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Париж настаивает на уходе Асада заявление министра

 

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью радиостанции RTL заявил, что в Сирии невозможно будет достичь мира при президенте Башаре Асаде даже после окончания гражданской войны.

«Мы не можем строить мир в Сирии с Башаром Асадом», — отметил Ле Дриан.

Он считает, что в Сирии, как и в Ираке, вскоре можно будет победить ИГИЛ, однако о точной дате победы пока говорить рано.

«Мы находимся на пути к победе над этими террористическими силами. Но еще остаются неосвобожденные зоны. Невозможно установить дату окончания битвы. Это может быть в конце года, через несколько месяцев, весной. Но, в любом случае, победа над ИГИЛ будет одержана. Итак, сейчас в Сирии, где было две войны — война с ИГИЛ и гражданская, — осталась только одна. И потому встает вопрос о политическом устройстве в стране», — сказал министр.

Ле Дриан добавил, что переходный политический процесс в Сирии должен проходить с принятием новой конституции и при всеобщих выборах. По мнению Ле Дриана, заставить Асада уйти может как Россия, так и мировые державы.

«Именно мировые державы - члены СБ ООН вместе с главными региональными силами найдут путь, который должен быть предложен сирийским участникам конфликта. Сейчас подходящий момент для того, чтобы это сделать. Раньше это было трудно сделать, потому что раньше было две войны одновременно. Сегодня все ясно, и нужно прийти к этому решению. Президент Макрон хотел, чтобы я предпринял необходимые усилия во время Генассамблеи ООН, которая пройдет через десять дней. Вопрос будет представлен мировым державам. То есть в том числе и русским», — заключил Ле Дриан.

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