Лавров: «Конфликт в Карабахе давно можно было бы урегулировать»

Если бы Запад принял предложения Москвы, то нагорно-карабахский конфликт был бы давно урегулирован, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время своего выступления в МГИМО, передает ТАСС.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия является ответственной страной, которая твердо привержена тем декларациям, которые принимались за последние 20 лет в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совете Россия - НАТО.

«В этих декларациях содержится желание сторон сформировать пространство равной безопасности в Евроатлантике и Евразии, а также заверение, что никто из нас не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других», - отметил он.

Вместе с тем Лавров выразил сожаление, что эти декларации «так и остались на бумаге».

«Все наши попытки сделать их юридически обязательными были отвергнуты нашими западными коллегами, - констатировал он. - Я убежден, что если бы равная неделимая безопасность действительно приняла юридически обязательную форму, то многие конфликты, которые сейчас сохраняются в Европе, давно были бы урегулированы».

По мнению главы российского МИД, это касается и нагорно-карабахского и приднестровского конфликтов.

«А украинского кризиса не было бы вообще», - заключил он.