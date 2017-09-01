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В Солнечной системе появится второе солнце

 

Ученые миссии Gaia определили сроки наступления на Земле астероидно-кометного коллапса, когда в гравитационные пределы Солнечной системы войдет оранжевый карлик Gliese 710. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

Согласно расчетам, примерно через 1,3 миллиона лет Gliese 710 окажется на удалении около 16 тысяч астрономических единиц от Солнца. Это примерно равно расстоянию от Солнца до облака Оорта, самой удаленной области Солнечной системы, содержащей астероиды, кометы и планетоиды. С другой стороны, оно в несколько раз меньше радиуса сферы Хилла, определяющей границы Солнечной системы.

Приближение Gliese 710 к Солнцу приведет к гравитационному возмущению орбит небесных тел из облака Оорта, часть из них начнет мигрировать вглубь Солнечной системы, где находится Земля.

К подобным выводам ученые пришли, представив вторую редакцию каталога Gaia, в котором содержится информация о положении и перемещении более полумиллиарда звезд Млечного Пути.

Границы Солнечной системы определяются двумя способами. Первый основан на отслеживании положения гелиопаузы — области, отделяющей гелиосферу светила, магнитного аналога атмосферы планет, от межзвездного пространства, второй — на мониторинге границ сферы Хилла.

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В Солнечной системе появится второе солнце
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