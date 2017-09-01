Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Вьетнама Чан Дай Куанга с Днем независимости, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что предпринимаемые главами государств шаги на пути дальнейшего укрепления и развития дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом будут и впредь служить интересам обоих народов.

«В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Вьетнама – благополучия и процветания», - говорится в поздравлении главы государства.