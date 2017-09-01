Мартин Шульц: «Российский Крым – свершившийся факт»

Принадлежность Крыма к России является свершившимся фактом, от которого Москва не откажется. Такое мнение высказал в пятницу лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц в интервью газете Bild.

«Мне кажется, ситуация такова, что русские сделали из этого свершившийся факт, на чем они будут настаивать», - сказал он.

При этом германский политик, претендующий на пост канцлера на предстоящих выборах в Бундестаг, заявил, что считает присоединение Крыма к России серьезным нарушением международного права.

Шульц затруднился ответить на вопрос, насколько долгосрочным будет нахождение Крыма в составе РФ. В то же время он отметил, что насильно отобрать у России полуостров вряд ли будет возможно.

«С моей точки зрения, это могло бы быть возможно только через переговоры», - считает политик.

По словам лидера немецких социал-демократов, Германия в диалоге с РФ «должна говорить открытым текстом».

«С одной стороны, мы должны делать предложения, но они имеют смысл только в том случае, если Россия готова на них пойти», - сказал он. С другой стороны, предупреждает он, «ни в коем случае не нужна гонка вооружений, как ее хочет президент США Дональд Трамп и, может быть, хочет Путин».