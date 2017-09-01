Первый бюджетный авиаперелет из Баку в Тбилиси

Азербайджанские журналисты сегодня утром стали первыми пассажирами нового самолета Embraer 190 национального лоукостера Buta Airways, который совершил перелет из Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев в Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели.

Как сообщил haqqin.az руководитель авиакомпании Джамиль Манизаде, до 29 октября - начала зимнего расписания выполнятся будут лишь четыре рейса в неделю, однако с началом зимнего расписания их число увеличится соответственно до десяти.

«Все это стало возможным благодаря наиболее демократичным ценам на авиабилеты – начиная с 29 евро. Уже сейчас загрузка рейса нас очень радует - в районе 95 - 100 процентов. Сегодняшний рейс был совершено полный», - отметил директор авиакомпании.

Перелеты совершаются на самолетах бразильского производства – Embraer. Авиасуда эти являются суперсовременными и комфортабельными.

В свою очередь заведующий национальным департаментом авиаперевозок Гражданской авиации Грузии Александр Гачечеладзе сообщил haqqin.az, что c сентября 2017 года количество авиарейсов из Азербайджана в Грузию достигнет 21 рейса в неделю, 14 из которых будут осуществлять азербайджанские авиаперевозчики. Начиная с ноября все авиаперевозки в Тбилиси с азербайджанской стороны будет осуществлять только Butа Аirways. По словам грузинского чиновника, каждую неделю в Грузию из Азербайджана прилетают около тысячи пассажиров.