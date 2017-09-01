Кремль о закрытии российских консульств в США

Лишение России ряда объектов дипломатической собственности в США похоже на рейдерский захват, передает РИА Новости слова, высказанные журналистам помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым.

"Сейчас американцы опять забирают собственность, закрывают вновь генконсульства. То есть уже пять объектов, всего пять объектов, которые находились у нас в собственности, американцы забрали. Пять объектов, которые были ограждены дипломатической неприкосновенностью", — сказал он.

Ушаков напомнил, что под ограничения со стороны США попал также арендуемый офис российского торгпредства в Нью-Йорке. "То есть всего шесть точек забрали, пять — наша собственность, один — аренда. Просто рейдерский захват какой-то!" — отметил помощник президента.

Ушаков заверил аудиторию, что Москва "спокойно подумает" над ответом на эти действия.

Еще он подчеркнул, что на закрытие работы консульства в Сан-Франциско американская сторона отвела меньше двух суток, и выразил недоумение в связи с закрытием российских торговых представительств.

"То, что они закрывают торгпредства, — что это? Готовность к развитию торгово-экономических отношений? Или что? Сигнал не о том, чтобы развивать отношения, а сигнал о том, чтобы их топить и дальше", — констатировал Ушаков.

Накануне США объявили о введении новых ограничений в отношении работы российских диппредставительств. Начиная со 2 сентября закроются генконсульство в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позднее, однако, выяснилось, что это - здания торговых представительств. Речи о высылке сотрудников или об аресте зданий не идет, но дипломатическая деятельность здесь будет запрещена.