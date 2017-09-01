Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид

Астероид Florence размером с небольшой город, крупнейший из приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений NASA, пролетел мимо нашей планеты 1 сентября на потенциально опасном расстоянии в 7 миллионов километров, не причинив вреда, сообщил руководитель лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) Владимир Липунов, передает РИА Новости.

"Florence уже благополучно пролетел мимо. Наблюдали фотографировали его с помощью роботизированных телескопов нашей сети "Мастер", сначала над Байкалом, а затем над Южной Африкой", — сказал ученый.

По его словам, астероид приблизился на максимально близкое к Земле расстояние в семь миллионов километров, что примерно в 18 раз больше расстояния от нашей планеты до Луны.

Ученый заверил, что расстояние в 7 миллионов километров достаточно большое, поэтому опасности Florence для землян не представлял. "Это все-таки расстояние в 18 раз большее, чем от Земли до Луны, тут он промахнется наверняка. Но у него такая орбита, что он приближается к Земле время от времени, раз в несколько тысячелетий, но никогда не пересекает орбиту Земли, а значит, не может ударить по нашей планете", — заключил специалист.

Как ранее информировало NASA, Florence стал крупнейшим астероидом из числа приближавшихся на подобное расстояние к Земле, который выявлен программой NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов. Отслеживание и запись всех известных астероидов в NASA начали в 1998 году.