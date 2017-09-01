Подписаться на уведомления
 

Босния и Герцеговина опровергла очередную армянскую ложь

Автор: Отдел информации 

Заявление министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Игоря Црнадака касательно урегулирования нагорно-карабахского конфликта, было неправильно истолковано армянской прессой. Об этом говорится в ответной ноте МИД Боснии и Герцеговины, адресованной диппредставительству Азербайджана в Сараево, сказал сегодня журналистам глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что армянскими СМИ была распространена информация, согласно которой министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорь Црнадак во время пресс-конференции со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном, проведенной 30 августа в рамках его визита в Армению, якобы выразил надежду на то, что длящийся на протяжении длительного времени конфликт разрешится, в первую очередь, в пользу проживающего там народа.

По его словам, чтобы внести ясность в этот вопрос, дипмиссия Азербайджана в Боснии и Герцеговине обратилась в МИД этой страны с нотой.

В ответной ноте МИД Боснии и Герцеговины, адресованной диппредставительству Азербайджана в Сараево отмечается, что заявление министра иностранных дел Црнадака, сделанное на проведенной 30 августа в Ереване пресс-конференции, не преследовало своей целью причинить вред урегулированию нагорного-карабахского конфликта, либо суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

"Вероятно, часть озвученного Црнадаком заявления была неправильно понята прессой, в том смысле, что Црнадак имел ввиду все население Нагорного Карабаха, в том числе людей, изгнанных из родных очагов в результате конфликта", - говорится в ноте.

Гаджиев сказал, что пользуясь случаем, в ноте МИД напомнил, что Парламентская ассамблея Боснии и Герцеговины в 2013 году приняла резолюцию, выражающую уважение и поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Что касается армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в ноте говорится, что Босния и Герцеговина поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ, и подчеркивается важность ускорения мирного процесса в рамках Минской группы для обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе.

В ноте также отмечается, что связи между двумя странами носят дружественный характер, и, что Босния и Герцеговина и впредь будет прилагать все усилия для развития на двустороннем и многостороннем уровне этих связей во имя общих интересов двух стран.

693 просмотров


Старости
Pegasus жалуется на дороговизну в Азербайджане
Pegasus жалуется на дороговизну в Азербайджане Haqqin.az отвечает вице-президент Эмре Пекесен
Наша погода
Сегодня 31° / 21°
2 Сен 32° / 23°
3 Сен 29° / 21°
4 Сен 31° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

Саакашвили: «Порошенко ведет себя как трус»
Босния и Герцеговина опровергла очередную армянскую ложь
Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид
Российские "Ночные охотники" нанесли удар по боевикам ИГИЛ видео
«Карабах» объявил о трансфере бразильца Официально
Кремль о закрытии российских консульств в США
Азербайджанский футболист перешел в чешскую «Славию»
МЧС тушит пожары в горах Габалы задействован вертолет; обновлено
В Екатеринбурге открыли стрельбу по прохожим
В Карабахе убит армянский солдат
Первый бюджетный авиаперелет из Баку в Тбилиси
Мартин Шульц: «Российский Крым – свершившийся факт»
Ильхам Алиев поздравил президента Вьетнама
В Турции задержаны граждане Германии
Уэйна Руни задержали за вождение в нетрезвом виде
В Солнечной системе появится второе солнце
Лавров: «Конфликт в Карабахе давно можно было бы урегулировать»
Париж настаивает на уходе Асада заявление министра
Армения против России И ждет помощи от… Азербайджана
Военная техника в Нахчыване вызвала панику в Армении
Собчак ответила на слухи об участии в выборах президента России
Глава представительства Евросоюза в Азербайджане: «Ильхам Алиев дал старт переговорам с ЕС» эксклюзив
Рахмон-баба и иранские «разбойники» актуальный комментарий
Сель заблокировал сотни человек в горах Кабардино-Балкарии
Лавров отказался баллотироваться на пост президента
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться