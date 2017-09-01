Босния и Герцеговина опровергла очередную армянскую ложь

Заявление министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Игоря Црнадака касательно урегулирования нагорно-карабахского конфликта, было неправильно истолковано армянской прессой. Об этом говорится в ответной ноте МИД Боснии и Герцеговины, адресованной диппредставительству Азербайджана в Сараево, сказал сегодня журналистам глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что армянскими СМИ была распространена информация, согласно которой министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорь Црнадак во время пресс-конференции со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном, проведенной 30 августа в рамках его визита в Армению, якобы выразил надежду на то, что длящийся на протяжении длительного времени конфликт разрешится, в первую очередь, в пользу проживающего там народа.

По его словам, чтобы внести ясность в этот вопрос, дипмиссия Азербайджана в Боснии и Герцеговине обратилась в МИД этой страны с нотой.

В ответной ноте МИД Боснии и Герцеговины, адресованной диппредставительству Азербайджана в Сараево отмечается, что заявление министра иностранных дел Црнадака, сделанное на проведенной 30 августа в Ереване пресс-конференции, не преследовало своей целью причинить вред урегулированию нагорного-карабахского конфликта, либо суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

"Вероятно, часть озвученного Црнадаком заявления была неправильно понята прессой, в том смысле, что Црнадак имел ввиду все население Нагорного Карабаха, в том числе людей, изгнанных из родных очагов в результате конфликта", - говорится в ноте.

Гаджиев сказал, что пользуясь случаем, в ноте МИД напомнил, что Парламентская ассамблея Боснии и Герцеговины в 2013 году приняла резолюцию, выражающую уважение и поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Что касается армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в ноте говорится, что Босния и Герцеговина поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ, и подчеркивается важность ускорения мирного процесса в рамках Минской группы для обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе.

В ноте также отмечается, что связи между двумя странами носят дружественный характер, и, что Босния и Герцеговина и впредь будет прилагать все усилия для развития на двустороннем и многостороннем уровне этих связей во имя общих интересов двух стран.