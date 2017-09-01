Саакашвили: «Порошенко ведет себя как трус»

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем Фейсбуке написал, что его выдворение из Украины является личной инициативой президента Украины Петра Порошенко, передает «Газета.ру».

«Порошенко отвечать на вопросы о лишении меня гражданства явно не хочется. Но приходится. Спустя 37 дней мы таки услышали ответ. И в этом ответе он ведет себя как трус - он прячется за процедуру. Это, мол, не я решил. Это по закону так положено. Президент врет. Это не по закону - это его нарушение и в суде это будет доказано», — написал он.

Саакашвили также назвал показательным, что данное заявление Порошенко сделал во время открытия центра административных услуг в Харькове, созданного его командой.