Процесс реструктуризации Международного банка Азербайджана успешно завершен

1 сентября 2017 года согласно плану реструктуризации Международного Банка Азербайджана состоялся обмен финансовых инструментов, в результате чего часть обязательств банка была передана государству.

Напомним, что 18 июля 2017 года было проведено собрание кредиторов Международного банка Азербайджана. По итогам голосования кредиторы, представляющие 93.9% внешних обязательств банка, проголосовали за принятие плана реструктуризации. Согласно «Закону о банках» Азербайджанской Республики со ссылкой на решение Палаты по надзору за финансовыми рынками, 17 августа 2017 года Насиминский районный суд вынес решение о подтверждении плана.

Председатель Правления МБА Халид Ахадов отметил: «Успешное завершение процесса реструктуризации является ключевым шагом в обеспечении долгосрочной жизнеспособности банка. На данном этапе банк осуществляет заключительные шаги по передаче определенной части проблемных кредитов в «Агроркредит». Сочетание этих двух сделок восстановит капитализацию и доходность МБА, обеспечив финансовую устойчивость института на рынке с целью реализации дальнейших планов Правительства Азербайджана по приватизации банка до конца 2018 года».

Таким образом начавшийся 11 мая 2017 года процесс реструктуризации Международного банка Азербайджана успешно завершился. В будущем ожидается вынесение решения Насиминским районным судом о завершении процесса реструктуризации.