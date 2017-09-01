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Меркель грозит пересмотреть отношения с Турцией

 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила задержание двух граждан Германии в Турции и заявила, что эти действия могут привести к пересмотру отношений Берлина и Анкары, сообщает агентство Рейтер.

"Мы должны действовать решительно", — сказала Меркель на встрече представителей деловых кругов в Нюрнберге. Она добавила, что с учетом последних событий "вероятно, необходимо пересмотреть" отношения с Анкарой.

Как сообщает агентство, Меркель также полагает, что в настоящий момент неприемлемо рассчитывать на продолжение переговоров о создании таможенного союза Турции и ЕС.

Ранее МИД ФРГ сообщило, что еще двое граждан Германии были задержаны в Турции в четверг, 31 августа. Берлину пока не удалось установить связь с задержанными. По словам представителя МИД ФРГ Марии Адебар, "речь может идти о политических обвинениях".

Отношения Турции и Германии в последнее время стали особенно напряженными. По утверждениям Анкары, в Германии нашли убежище многочисленные противники действующих властей, которых Турция подозревает в причастности к попытке госпереворота. Анкара неоднократно запрещала депутатам парламента ФРГ посещать военную базу Инджирлик, где расквартированы немецкие военнослужащие.

В свою очередь, Германия неоднократно запрещала турецким политикам проводить политические митинги на своей территории, где проживает крупная турецкая община.

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