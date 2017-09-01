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Эвакуирован вокзал Тулузы угроза взрыва

 

Полиция города Тулуза срочно провела в пятницу эвакуацию всех пассажиров и работников главного железнодорожного вокзала города, передает ТАСС со ссылкой на местный филиал радиостанции France Bleu.

Это было сделано после обнаружения в одном из залов подозрительного свертка, который может оказаться взрывным устройством.

Оставленный кем-то багаж был замечен у одного из кафе, находящихся в здании вокзала. Теперь в этом месте создана зона безопасности, работают саперы.

Все поезда, которые должны были прибыть на центральный вокзал Тулузы, перенаправлены на другие станции. Вокзал находится в центральной части города, поблизости от него расположены жилые дома, несколько крупных автомобильных дорог.

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