Из российского торгпредства в Вашингтоне вывозят вещи

Из торгового представительства России в Вашингтоне вывозят вещи, сообщает РИА Новости. Таким образом, дипмиссия исполняет предписание американских властей. Вещи выносят из обоих выходов в здание торгпредства. Когда процесс будет завершен, пока неизвестно.

По данным РИА Новости, один грузовик из торгпредства уже приехал в российское посольство. Коробки пока складируют в здании клуба дипмиссии.

В российском посольстве в США, комментируя закрытие дипмиссий, отметили, что не собираются "скатываться к истерии и краю конфронтации" с Вашингтоном и продолжат работать на благо двух стран.

"Рассматриваем предпринятый администрацией США шаг как недружественный. К сожалению, это очередной виток спирали дипломатических выпадов друг против друга. Он ведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений. Создает проблемы для простых людей. Вредит экономическому сотрудничеству наших стран. И в целом не отвечает общим интересам России и США", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.