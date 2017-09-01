Подписаться на уведомления
 

Трамп пригласил Назарбаева в Вашингтон

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого получил приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба лидера Казахстана, передает ТАСС.

"В ходе телефонного разговора президент США поздравил Нурсултана Назарбаева с успешным проведением международной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане и высоко оценил итоги участия в этом мероприятии американской делегации", - говорится в сообщении.

"Лидеры двух стран отметили важность первой встречи, состоявшейся 21 мая текущего года в Эр-Рияде в рамках саммита "Исламский мир - США", в целях укрепления сотрудничества Астаны и Вашингтона. Нурсултан Назарбаев проинформировал президента США о проведении в Астане 10-11 сентября текущего года саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям", - информировали в пресс-службе.

Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-американских отношений. При этом стороны договорились усилить двустороннее торгово-экономическое взаимодействие. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Президент Казахстана обратил внимание на значение запуска Банка низкообогащенного урана в Казахстане 29 августа для укрепления глобальной безопасности.

"Лидеры двух государств уделили отдельное внимание состоянию американо-российских отношений. Нурсултан Назарбаев выразил надежду на нормализацию диалога между Вашингтоном и Москвой", - отмечается в сообщении. В заключение беседы главы государств подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог по вопросам, представляющим обоюдный интерес. Сообщается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

1282 просмотров


Старости
Pegasus жалуется на дороговизну в Азербайджане
Pegasus жалуется на дороговизну в Азербайджане Haqqin.az отвечает вице-президент Эмре Пекесен
Наша погода
Сегодня 29° / 21°
2 Сен 32° / 23°
3 Сен 29° / 22°
4 Сен 30° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

Нападающий сборной Норвегии будет играть за «Карабах» Трансферная «бомба»
В перестройке Москвы примут участие и азербайджанские компании
Азербайджан проигрывает Норвегии обновлено
Когда понты автоша дороже жизни размышления публициста
Американские спецслужбы проведут обыск в генконсульстве России
Магомедрасул Меджидов вышел в финал чемпионата мира по боксу
Трамп пригласил Назарбаева в Вашингтон
Землетрясение в Турции
Из российского торгпредства в Вашингтоне вывозят вещи
Эвакуирован вокзал Тулузы угроза взрыва
Меркель грозит пересмотреть отношения с Турцией
Эрдоган рассказал о геноциде мусульман
Процесс реструктуризации Межбанка успешно завершен
Саакашвили: «Порошенко ведет себя как трус»
Босния и Герцеговина опровергла очередную армянскую ложь
Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид
Российские "Ночные охотники" нанесли удар по боевикам ИГИЛ видео
«Карабах» объявил о трансфере бразильца Официально
Кремль о закрытии российских консульств в США
Азербайджанский футболист перешел в чешскую «Славию»
МЧС тушит пожары в горах Габалы задействован вертолет; обновлено
В Екатеринбурге открыли стрельбу по прохожим
В Карабахе убит армянский солдат
Первый бюджетный авиаперелет из Баку в Тбилиси
Мартин Шульц: «Российский Крым – свершившийся факт»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться