Сборная Азербайджана по футболу проигрывает Норвегии.

На 32-й минуте счет с пенальти открыл Джошуа Кинг. Пенальти был назначен после того, как против Кинга правила нарушил Бадави Гусейнов. 1:0 в пользу Норвегии.

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В Осло на стадионе «Уллевол» начался отборочный матч чемпионата мира-2018 между Норвегией и Азербайджаном. Пока счет 0:0.

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В 22:45 по бакинскому времени в Осло на стадионе «Уллевол» состоится отборочный матч чемпионата мира-2018 между сборными Норвегии и Азербайджана.

Стартовые составы команд:

Норвегия – Руне Ярштейн, Хаитам Алисами, Йорген Скъелвик, Хавард Нордтвейт, Джошуа Кинг, Стефан Йохансен, Александр Сорлот, Мохамед Эльюнусси, Сандер Берге, Йонас Свенссон, Матс Меллер Дэли.

Азербайджан - Кямран Агаев, Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов, Павел Пашаев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Джавид Гусейнов, Махир Мадатов, Дмитрий Назаров, Намик Алескеров.

Судить матч будет поляк Даниэль Стефански. Помогать ему будут Мартин Бониек, Давид Игор Голис, а также резервный рефери Бартош Франковски.

Параллельно в группе «С» будут проходить матчи Чехия – Германия и Сан-Марино – Северная Ирландия.

Турнирная ситуация в группе перед 7-м туром: Германия – 18 очков (6 матчей), Северная Ирландия – 13 (6), Чехия – 9 (6), Азербайджан – 7 (6), Норвегия – 4 (6), Сан-Марино – 0 (6).