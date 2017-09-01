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Магомедрасул Меджидов вышел в финал чемпионата мира по боксу

Автор: Отдел спорта 

На чемпионате мира по боксу в Гамбурге состоялся полуфинальный бой с участием представителя Азербайджана Магомедрасула Меджидова.

Его соперником в бою за выход в финал в весовой категории свыше 91 кг был австралиец Джозеф Гудалл. Меджидов победил со счетом 4:1.

В финале его ждет поединок с казахом Камшибеком Кункабаевым. Для Меджидова это может быть третий титул чемпиона мира. Ранее он становился сильнейшим на планете в 2011-м и 2013-м годах.

На нынешнем чемпионате мира у Азербайджана уже есть одна бронза. Она в активе Кямрана Шахсуварлы, который уступил в полуфинале.

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