Магомедрасул Меджидов вышел в финал чемпионата мира по боксу

На чемпионате мира по боксу в Гамбурге состоялся полуфинальный бой с участием представителя Азербайджана Магомедрасула Меджидова.

Его соперником в бою за выход в финал в весовой категории свыше 91 кг был австралиец Джозеф Гудалл. Меджидов победил со счетом 4:1.

В финале его ждет поединок с казахом Камшибеком Кункабаевым. Для Меджидова это может быть третий титул чемпиона мира. Ранее он становился сильнейшим на планете в 2011-м и 2013-м годах.

На нынешнем чемпионате мира у Азербайджана уже есть одна бронза. Она в активе Кямрана Шахсуварлы, который уступил в полуфинале.