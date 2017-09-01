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Американские спецслужбы проведут обыск в генконсульстве России

 

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства, передает РИА Новости.

"Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу вечером.

По ее словам, речь идет о "вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР".

Как отметила высокопоставленный дипломат, требование властей США от РФ закрыть дипломатические объекты в этой стране создает прямую угрозу для безопасности российских граждан.

"Помимо очередного рейдерского захвата дорогостоящих объектов российской государственной собственности, которые нам после их блокирования настойчиво предлагают продать, на этот раз требования властей США создают прямую угрозу для безопасности граждан России", — подчеркивается в комментарии.

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