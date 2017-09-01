Казалось бы – рядовое явление, которое ни на что по идее влиять не должно – в Азербайджане, и не только в нем одном, меняются автомобильные предпочтения.

Уже невооруженный, но минимально внимательный глаз, воочию видит – меняется спрос на автомобили, и этот процесс – только-только в начале пути.

И какой азербайджанец не любит быстрой езды..

После того, как железный конь заменил коня обычного, автомобиль для наших людей – уже давно - не просто средство передвижения, а символ статуса и положения в обществе..

Помните советское – «Не позорь нацию, продай «Запорожец»? А ведь это было время, когда автомобильный рынок не предоставлял нашим амбициозным соотечественникам особого выбора – для простолюдинов – Жигули – 01, для среднего класса Жигули-06, ну а для везунчиков и хозяев жизни - Волга – ГАЗ -24...

В те годы – машина - не просто транспорт, а символ успеха, показатель того, что не зря воздухом дышишь, не напрасно теряешь время, и в конечном итоге – жизнь состоялась.

После развала СССР автомобильное тщеславие расцвело всем цветами радуги - нищеброды покупали подержанные «БМВ» на последние деньги, владельцы «Мерседесов» с трудом ездили на своих машинах поскольку купили их на последние деньги, а бензин заливать уже нечем. С развитием банковского сектора купить машину стало еще легче – покупаешь на заемные деньги сегодня, здесь, и сейчас – расплачиваешься потом, позже, да еще и в рассрочку. Выглядит вполне привлекательно, и наши автолюбители совсем потеряли голову...

Никто не может подсчитать, сколько машин куплено на последние деньги, сколько любителей показать себя влезли в долги ради того, чтоб прокатиться у подъезда не на «Гольфе», а непременно на «БМВ», или на белом «Тойота Прадо», который потребляет столько бензина, что впридачу к нему надо покупать заправку. Не стоит искать в этом никакого рационализма – крутая машина для среднестатистического кавказца– это показуха, лучшее средство против депрессии и низкой самооценки. На каком-то этапе эти две составляющие стали приходить во все более явное противоречие друг с другом. Нищеброд на «Мерседесе» возможно и выглядел хозяином жизни для несведущих окружающих, но при этом не перестал бы нищебродом, и растущие цены как на автомобильное топливо, так и на сервис, в конце концов стали неподъемными...

Cантехник на лимузине

Тем временем из «бездуховной», «аморальной», и «потребительской» Европы все чаще и чаще приходят ужасные новости – оказывается они там настолько сгнили, с головой ушли в потребительство, и окончательно потеряли всякие нравственные ориентиры, что перестали покупать престижные и дорогие машины. Выясняется, что богатый француз, владеющий фамильным замком, может ездить на «Рено» с мотором 1, 8.

Да уж, вот это моральное падение, ничего не скажешь – при том, что наш среднестатистический высокодуховный сантехник или мелкий клерк на госслужбе ездит на лимузине – ну да, пусть 15-летнем, но все же..

Оказалось, что бездуховные европейцы настолько жадные, что покупают небольшие автомобили, более того, падение оказалось еще более глубоким – они докатились до того, что массово стали покупать гибриды, и - о ужас! – электромобили...

Практичные люди долго пытались объяснять эмоциональным кавказцам, что машину надо покупать так, чтоб вы на ней ездили, а не она на вас.. Что престиж престижем, а топливо надо заливать за деньги, и справка о наличии голубой крови в сосудах никого не интересует и никому не поможет заполнить бензобак.

Что в наше время тотальных автомобильных пробок, большая машина – это лишняя головная боль.

Да, возможно, вы в состоянии позволить себе гигантский джип, возможно у вас даже есть деньги на то, чтоб заполнить его топливом, но это никак не отменяет того, что вокруг под колесами нагло и беспардонно крутятся мелкие машины, и никакой ваш высокий статус с этой проблемой не справится.. И вам, с золотой картой, припарковать машину будет также трудно, как и всем остальным...

Впрочем, рациональные аргументы не всегда работают. Английская поговорка гласит – «Иногда проще умереть, чем устроить скандал»..Так и тут – уж лучше в долг, на последние деньги – но с престижем... Как говорится, понты дороже жизни... Этому подходу способствует и то обстоятельство, что большинство машин на наших авторынках – из Европы, Японии, и США, где аккуратные водители и идеальная инфраструктура. В результате 18-летний «Мерседес» может выглядеть как новенький. В итоге, нищеброд иногда выглядит-таки как преуспевающий бизнесмен, а ради этого можно потерпеть все на свете.

Но, как говорится, сколько веревочки ни виться, а конец неизбежен. Концерт по заявкам показушных автолюбителей подходит к концу из-за роста ввозных пошлин на старые автомобили, экономических сложностей, и дорогого бензина.

«Не можешь – научим, не хочешь - заставим»

Однако все имеет свой предел – когда понты стали стоить слишком уж дорого, наконец-то цивилизованный европейский потребитель постучался в головы наших сограждан.

Принцип «не быть, а казаться» в конечном итоге столкнулся лоб в лоб с прозой жизни, и как это часто бывает – проза побеждает. Вдруг, в течение буквально нескольких месяцев автопарк в наших городах начал меняться. Причем, меняться не только на уровне статистических данных или сводок по импорту и регистрации автомобилей – это уже видно на повседневном уровне.

Бакинские блогеры и журналисты пишут о том, что выросло количество малолитражных автомобилей, Тбилиси всего за полгода из города поношенных «БМВ» и «Мерседесов» совершенно очевидно встал на путь превращения в город «Приусов» - то есть гибридных автомобилей «Тойота приус» . В Ереване, правда, не грех прокатиться и на «Запорожце». Но это уже другой случай.

До января 2017 года их можно было изредка увидеть в море более престижных автомобилей, и вдруг, почти в одночасье, их стало так много, что если так все продолжится, то лет через 10 автопарк страны изменится до неузнаваемости. В конечном итоге победа европейского рационализма на кавказском автомобильном рынке – неизбежна, так как именно европейский подход к выбору автомобиля – самый оптимальный даже для богатых стран, а уж для бедных тем более. Старые, но престижные автомобили становятся практически недоступными. Еще вчера 16-летний БМВ можно было купить на тбилисском рынке за 4000-4500 долларов, сейчас он обойдется вам не меньше 7000. При этом гибридный «Приус» 2012 года можно купить за 6000.

И в Баку, и в Тбилиси выбрали самый оптимальный путь борьбы с перекосами спроса – как говорится, бить рублем. Если люди не могут сами встать на путь рационального потребления, и не доросли до того, что покупать машину надо мозгами, а не копчиком – что ж, как говорили в советской армии – «не можешь – научим, не хочешь - заставим».

Приобщение к цивилизации – это ведь не только политика, экономика, и прочие высокие материи. Приобщение к цивилизации – это еще и небольшие, и вроде как незначительные перемены в мышлении людей. В том числе в вопросах, на первый взгляд не имеющих такого уж общественного значения.

Вот если б еще наши правительства ввели дополнительные таможенные пошлины на айфоны и прочие дорогие игрушки, чтоб нищеброды не таскали с собой телефоны, стоимостью в их полугодовую зарплату – вот было бы хорошо!!!