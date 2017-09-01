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В перестройке Москвы примут участие и азербайджанские компании

Автор: Московское бюро haqqin.az 

К нашумевшему проекту по реновации в Москве могут быть подключены и компании с участием азербайджанского капитала. Во всяком случае, как сообщает haqqin.az со ссылкой на RNS, правительство Москвы не исключает участия в программе реновации иностранных компаний в рамках СП с российскими подрядчиками. Об этом сообщил руководитель московского департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Скорее всего, это будут российские подрядчики либо компании с совместным участием, может быть, какая-то компетенция зарубежная... Но понимание жизни в России, в Москве — это важно», — сказал Бочкарев.

Чиновник подчеркнул, что в то же время не все зарубежные строительные компании готовы взаимодействовать с государственными заказчиками «по советской системе сметного ценообразования».

При этом он отметил, что в качестве подрядчиков и субподрядчиков по различным госконтрактам сегодня участвуют компании из стран СНГ, Белоруссии, Азербайджана.

«Если будут другие коллеги готовы участвовать, мы будем только рады», — сказал чиновник.

Напомним, что проект реновации в Москве до сих пор вызывает большие споры. В столице России, как уже сообщал haqqin.az, даже проходили митинги под лозунгом «За права москвичей». 

Ранее московские власти опубликовали предварительный список домов под снос в рамках программы реновации. В него вошли 4,5 тысячи зданий в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных к городу территориях.

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