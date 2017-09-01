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Нападающий сборной Норвегии будет играть за «Карабах» Трансферная «бомба»

Автор: Отдел спорта 

Футбольный клуб «Карабах» продолжает усиливаться к матчам группового турнира Лиги чемпионов.

Чемпион Азербайджана включил в свои ряды нападающего сборной Норвегии и греческого «Олимпиакоса» Тарика Эльюнусси. Как и Рамиль Шейдаев и Педро Энрике, Эльюнусси взят в аренду на сезон.

Эльюнусси также способен играть на позиции левого полузащитника. 28-летний норвежец марокканского происхождения ранее играл за норвежские клубы, в том числе и «Русенборг», а также за голландский «Херенвен», немецкий «Хоффенхайм», откуда перешел в «Олимпиакос».

За сборную Норвегии Тарик провел 43 игры и забил 9 голов. В проходящем в эти минуты матче между сборными Норвегии и Азербайджана Эльюнусси остался в запасе. На поле играет его двоюродный брат – Мохамед Эльюнусси.

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