Трагедия, постигшая исповедующую мусульманство народность рохинджа в Мьянме, без сомнений, наряду с резней в Ходжалы и Сребренице войдет в историю как самые кровавые ее страницы.

Как уже неоднократно сообщал haqqin.az, в последние дни августа жесткие боестолкновения во время масштабной операции сил безопасности страны против боевиков-рохинджа обернулись гуманитарной катастрофой для тысяч мирных представителей этой небольшой этнической группы. Уничтожению подверглись дети, женщины, старики. Никто особо не разбирался, кто боевики, а кто не имеет к ним никакого отношения. В джунглях по сей день горят подожженные деревни мусульман. По разным оценкам, за последние дни погибли более 400 человек и около 40 тысяч бежали в Бангладеш и на нейтральные земли между Мьянмой и Бангладеш.

Однако, как и в отношении этнических чисток в Ходжалы и Сребренице, международное сообщество не предпринимает никаких действий, чтобы остановить кровопролитие.

Лишь Турция, вновь подтверждая свое право на лидерство в исламском мире, не только сделала заявление, назвав происходящее геноцидом, но и на дипломатическом уровне предпринимает усилия, чтобы помочь многострадальному народу рохинджа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возмущаясь тем, что в Мьянме «происходит геноцид, и все молчат», сообщил, что он как председатель Организации исламского сотрудничества за последние несколько дней обсудил ситуацию в Аракане с главами ряда стран, передает агентство Анадолу.

«Я провел телефонный разговор с генсеком ООН. С 19 сентября будут проводиться заседания СБ ООН по данному вопросу. Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества факты, касающиеся ситуации в Аракане. Вопрос будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Турция будет говорить, даже если остальные решат молчать», - заявил турецкий лидер.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, проинформировал, что обсудит происходящее в Мьянме со спецпредставителем ООН Кофи Аннаном. Турецкий министр подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для фундаментального решения этнического кризиса в Аракане и призвал Бангладеш «открыть двери для беженцев рохинджа», пообещав, что Турция, оплатит все нужды беженцев.

Отметим, что конфликт между большинством Мьянмы, араканцами-буддистами и мусульманским меньшинством рохинджа имеет давние корни. Эскалация кровопролития и вооруженных столкновений началась после того, как в 2011-2012 годах на смену военным к власти пришло гражданское демократическое правительство.