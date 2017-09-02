Роберт Просинечки: «Сегодня был не день сборной Азербайджана»

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки подвел итоги проигранного матча в Норвегии (0:2).

«Наша команда не смогла сыграть так, как играла в последних играх, - говорит Просинечки. – Соперник больше хотел победить. Сегодня был не наш день. У нас были шансы забить, но Норвегия была заметно сильнее. Они заслужили победу. Через три дня наш ждет матч с Сан-Марино. Будем готовиться.

Мы допустили много ошибок, легко теряли мяч. Пропустили с пенальти и после автогола. Причина поражения – множество ошибок.

Сегодня был не день Бадави Гусейнова. Кто сыграет вместо него с Сан-Марино? Решим после тренировок (Гусейнов, а также Максим Медведев и Дмитрий Назаров пропустят предстоящую игру из-за дисквалификации – ред.)».