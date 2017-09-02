250 сотрудников HALO в Карабахе

Британская неправительственная организация HALO Trust, занимающаяся разминированием, продолжает свою деятельность в оккупированном Нагорном Карабахе, не согласовав это с официальным Баку. Как пишет сайт EurasiaNet, в связи с ростом напряженности в Карабахе, объемы работ HALO Trust резко увеличились.

Согласно информации портала, всего в Карабахе работают 250 сотрудников HALO Trust, занимающихся разминированием 15 объектов. Об этом рассказал координатор проекта в Нагорным Карабахе Амасия Заргарян.

Сообщается, что с 1995 года в Карабахе мины стали причиной гибели 370 мирных жителей, что является одним из самых высоких показателей в мире. Самое большое количество погибших от разрыва мин армян пришлось на 2004 год – 43 человека.

Сотрудники HALO Trust работают лишь в пределах административных границ Нагорного Карабаха, определенных в советское время. Потому что в случае их работы на территории оккупированных районов Азербайджана, прилегающих к Карабаху, у организации могут возникнуть проблемы с финансированием. Помимо этого, проблемы также могут возникнуть из-за близости линии фронта в оккупированных районах.

Одним из основных финансовых доноров HALO Trust является американское государственное агентство USAİD.

«Другие международные доноры отказываются финансировать нашу деятельность за пределами советских границ. Однако, два года назад один частный американский фонд обещал выделить нам 4 миллиона долларов с тем, чтобы мы закончили разминирование Карабаха к 2020 году», - рассказывает А.Заргарян.

Отметим, что официальный Баку задействовал все возможные рычаги для того, чтобы остановить деятельность HALO Trust на оккупированных азербайджанских территориях. Так, несколько лет назад в следствии давления Баку власти Британии приостановили финансирование деятельности организации по разминированию в Карабахе. Однако, американское государственное агентство USAİD продолжает финансировать деятельность HALO Trust в Карабахе. Это финансирование осуществляется в рамках помощи, которую ежегодно выделяет Конгресс США карабахским армянам. Частично, учитывая позицию азербайджанской стороны, Госдеп не финансирует деятельность HALO Trust за пределами административных границ Карабаха.