Мозговой центр Совета по международным отношениям США: «Скоро в Карабахе война»

Научный журнал McGill International Review, университета McGill в Монреале (Канада) представил свой прогноз вероятности возобновления конфликта в Нагорном Карабахе.

По мнению аналитиков издания, после трудного для обеих сторон лета, опасный конфликт между Азербайджаном и Арменией вновь грозит перерасти в полномасштабные боевые действия.

Проблему сложно исследовать объективно из-за мощной патриотической пропаганды обеих стран, однако очевидно, что обоюдная враждебность со времени прошлогодних апрельских событий заметно возросла, отмечает издание и приводит заключение Центра по превентивным действиям американского Совета по международным отношениям.

В докладе этой организации, отмечается, что возобновление конфликта вокруг Нагорного Карабаха весьма вероятно уже в 2017 году. Эксперты полагают, что «гибель в июле азербайджанского ребенка обострила и до того накаленную ситуацию до критической точки: полномасштабная война, скорее всего, возобновится очень скоро и она ближе, чем это было когда-либо после окончания первого этапа войны в Нагорном Карабахе с 1994 года».

Насилие в регионе продолжается и сегодня, происходят периодические перестрелки на постоянно меняющихся пограничных линиях, которые, в свою очередь, приводят к регулярным военным и гражданским жертвам. Крупнейшей вспышкой насилия в последние несколько лет была, безусловно, четырехдневная война 2016 года, в которой десятки солдат и гражданских лиц с обеих сторон были убиты или ранены. В этой короткой эскалации конфликта Армения потеряла ключевые стратегические позиции, что привело к гражданским волнениям, поскольку возмущенные мирные жители потребовали от своего правительства ответить перед общественностью за неспособность защитить регион от врага, пишут аналитки McGill International Review.

Сначала казалось, отмечается в исследовании, что эскалация насилия четырехдневной войны станет для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Минской группы серьезным поводом, чтобы возобновить переговоры и добиться прогресса в разрешении конфликта. Однако, к сожалению, с этого лета стало очевидно, что посредники не смогли предотвратить нарастающую напряженность и оказались не в состоянии стать посредниками-миротворцами в конфликте, стремительно скатывающемся в бездну тотальной войны.

Гибель двух мирных граждан Азербайджана в июле, по мнению экспертов журнала, является ключом к пониманию ситуации в регионе. Трудно преувеличить негодование, которое вызвало в Азербайджане это событие - ведь одним из погибших стал малолетний ребенок.

После этой трагедии армянские официальные лица заявили, что Азербайджан сознательно подвергает опасности своих гражданских лиц, устанавливая ракетные комплексы в густонаселенных районах. Такая реакция Армении еще более накалила воинственные настроения азербайджанцев.

McGill International Review акцентирует внимание и на роли мировых игроков, которые могут быть вовлечены в войну, если снова начнутся боевые действия, что делает конфликт еще более непредсказуемым и опасным. В качестве мировых игроков аналитики в данном случае видят прежде всего Россию и Турцию.

Однако, по мнению экспертов журнала, Россия вряд ли будет придерживаться военных обязательств с Арменией, так как у нее тесные партнерские отношения и с Азербайджаном. К тому же участие России в конфликте может спровоцировать зеркальную реакцию ближайшего союзника Азербайджана - Турции.