Трамп собирает мировых лидеров

Президент США Дональд Трамп планирует провести 18 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке саммит мировых лидеров по реформе структуры ООН. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, в распоряжение которого попал проект соответствующего документа.

Лидеры стран будут приглашены на встречу, если подпишут состоящую из десяти пунктов декларацию, в которой содержится призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу "начать эффективную и целесообразную реформу" всемирной организации.

"Мы поддерживаем генерального секретаря в деле внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив", - говорится в документе.

Декларация также обязует "сокращать излишнее количество рабочих мест, в том числе среди основных органов ООН". По данным агентства, встреча пройдет за день до выступления американского лидера на 72-й сессии Генассамблеи ООН.