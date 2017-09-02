Подписаться на уведомления
 

Угроза взрыва в парламенте Армении

 

Неизвестный в субботу сообщил о бомбе в здании парламента Армении, заявили в пресс-службе МЧС страны, сообщает РИА Новости.

"Второго сентября, примерно в 06:56 поступил сигнал о бомбе, заложенной в здании Национального собрания (парламента), расположенном по адресу: проспект маршала Баграмяна, 19", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место выехал один боевой расчет спасателей и отряд по осуществлению спасательных работ особого назначения, там же находится и командир инженерного отряда центра сил гражданской обороны спасательной службы.

Накануне в полицию Армении поступил сигнал о взрывном устройстве в здании министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, оказавшийся впоследствии ложным.

1584 просмотров


Старости
Pegasus жалуется на дороговизну в Азербайджане
Pegasus жалуется на дороговизну в Азербайджане Haqqin.az отвечает вице-президент Эмре Пекесен
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
3 Сен 29° / 21°
4 Сен 30° / 22°
5 Сен 32° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

Протесты в Аргентине десятки пострадавших
Полупустые прилавки в России взгляд из Москвы
Каспршик об обстреле мониторинговой группы в Карабахе
Вернувшихся из Ирака россиянок простят
Даёшь слабый манат! наша аналитика
Роберт Просинечки заразил сборную Азербайджана… безразличием А если проиграем Сан-Марино?
Вагит Алекперов обеднел на 700 миллионов
Российские самолеты уничтожили бронетехнику ИГИЛ
Не был врагом народа Мирджафар Багиров политическая реабилитация
Нападение боевиков в Нигерии десятки жертв
Задержанные в Ливии азербайджанцы вернулись в Баку
Угроза взрыва в парламенте Армении
На фронте неспокойно
Трамп собирает мировых лидеров
Мозговой центр Совета по международным отношениям США: «Скоро в Карабахе война»
250 сотрудников HALO в Карабахе
Роберт Просинечки: «Сегодня был не день сборной Азербайджана»
В Париже эвакуировали Эйфелеву башню угроза теракта
Геноцид мусульман продолжается арабы молчат, лишь Турция протестует
Американские спецслужбы проведут обыск в генконсульстве России обновлено 00:50
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Норвегии видео; обновлено
Цены на нефть не определились с динамикой
Нападающий сборной Норвегии будет играть за «Карабах» Трансферная «бомба»
В перестройке Москвы примут участие и азербайджанские компании
Когда понты автоша дороже жизни размышления публициста
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться