Задержанные в Ливии азербайджанцы вернулись в Баку

Содержавшиеся под стражей в Ливии трое граждан Азербайджана вышли на свободу, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

«Находившиеся под стражей в Ливии трое азербайджанских граждан Намик Салманов, Мовлуд Рашидбейли и Фарид Алиев были освобождены 31 августа 2017 года в результате переговоров, проведенных Министерством иностранных дел Азербайджана с соответствующими ливийскими структурами», - говорится в сообщении.

Являющиеся членами экипажа принадлежащего Турции судна «Калканлар 1» указанные граждане 27 августа были объявлены в розыск в качестве без вести пропавших лиц.

«Во время последней телефонной беседы с членами своих семей они рассказали о затонувшем судне, однако сообщить более подробную информацию о произошедшем им не удалось», - сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

В результате проведенных МИДом Азербайджана переговоров выяснилось, что Н.Салманов, М.Рашидбейли и Ф.Алиев были взяты «Исламскими силами» в заложники в Сирте.

В связи с приостановлением деятельности дипмиссии Азербайджана в Ливии Баку обратился за консульской поддержкой в дипмиссию Турции в этой стране.

«Одновременно с целью освобождения азербайджанских граждан постоянные контакты поддерживались с посольством Ливии в Азербайджане», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Консульском управлении МИД Азербайджана проводились встречи с членами семей Н.Салманова, М.Рашидбейли и Ф.Алиева.

Против граждан Азербайджана выдвинуты обвинения в незаконном вывозе с территории Ливии дизельного топлива, в результате чего бюджету страны нанесен значительный ущерб.

«Представители дипмиссии Турции в Ливии посетили азербайджанских граждан в СИЗО. Была обеспечена телефонная связь задержанных с членами их семей. Наряду с этим МИД Азербайджана посредством посольства Ливии в Баку потребовал предоставления обвинительного акта и оказания задержанным консульской помощи», - сообщает МИД.

2 сентября Н.Салманова, М.Рашидбейли и Ф.Алиева доставили из Ливии в Стамбул, откуда они затем вылетели в Баку.