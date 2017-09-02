Российские самолеты уничтожили бронетехнику ИГИЛ

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России в течение двух суток уничтожили в районе Дейр-эз-Зора бронетехнику боевиков «Исламского государства» (ИГ), а также склады с боеприпасами и позиции артиллерии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«За последние двое суток российскими самолетами уничтожено 9 единиц бронетехники, включая два танка, 6 огневых позиций артиллерии, одна РСЗО кустарного производства, 3 склада с боеприпасами, пункт управления, а также более 20 грузовых автомобилей с топливом, оружием и боеприпасами», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что правительственные войска Сирии при поддержке российских ВКС продолжают успешное наступление в направлении Дейр-эз-Зор с целью деблокирования города».

«Боевики ИГИЛ не оставляют попыток остановить продвижение сирийских войск, перебрасывая в район Дейр-эз-Зора тяжелую бронетехнику, машины повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами, вооружение и боеприпасы, а также создают новые укрепрайоны с оборудованными артиллерийскими и минометными позициями», — отметили в министерстве.