Недавние публикации haqqin.az о перезахоронении останков одного из выдающихся правителей советского Азербайджана Мирджафара Багирова сильно взволновали армянскую общественность. Некоторые армянские и проармянские российские сайты, словно вступив в заочную полемику с авторами и редакцией нашего сайта, тут же принялись публиковать протоколы и стенограммы допросов Мирджафара Багирова и Лаврентия Берии после их ареста, пытаясь убедить читателей в преступном характере их деятельности.

Один из постоянных авторов haqqin.az, известный писатель и публицист Лев Аскеров в годы перестройки длительное время работал в архивах КГБ Азербайджана и Лубянки, исследуя годы деятельности Мирджафара Багирова. Слово Льву Аскерову – почему же армянские СМИ тут же решили представить М.Д. Багирова в черном свете, выразив обеспокоенность его политической реабилитацией?

* * *

Мне повезло. И как я сейчас понимаю, повезло прямо-таки фантастическим образом... Той зимой 1988 года я оказался в святая святых печально известной Лубянки. В её до мозга костей памятливом и скрытом от глаз хранилище. Как мне это удалось, может потянуть на довольно интересный рассказ. Но сейчас мне было не до него…

Выбивая слезу, щемило сердце. И мозг вскипал. Нет! Нет в этом мире справедливости. Законы, что правда, то правда, есть. Но в них вместо отстриженной справедливости вшита его величайшая низменность Интерес… Эти спорные и по живому режущие меня мысли встопорщились ежовыми иглами всего от нескольких абзацев, помещенных на нашем же haqqin.az: «В расстрельной яме 50-х годов прошлого века было найдено и, по высочайшим Божьим канонам, перезахоронено тело бывшего руководителя Азербайджана Мир Джафара Аббасовича Багирова. Среди трупов, одетых в тюремную робу и убитых выстрелом в затылок, он был застрелен в упор и в самое сердце. Так он просил своих палачей. Просил стрелять в сердце. И они, вопреки установленному и неукоснительно выполняемому ритуалу казни, ему не отказали…»

Они, палачи, не отказали. Согласитесь, одно это уже говорит о многом. У народа не было ненависти к нему. Ходившая тогда по республике фраза: «Я напишу Багирову!» останавливала зарвавшихся чинуш. Она была паролем Справедливости… А я могу сказать больше. Мне есть что сказать об этом человеке. Впрочем, в 12-м году нового 3-го тысячелетия, выпустив исторический роман о ХХ веке «Визит к Архивариусу», я таки это сделал… Политический интерес стоявшей у штурвала державы серой рати, которая делала всё, чтобы навсегда стереть память о нем, потерпел сокрушительный крах… Он-таки был поднят из могилы. Жаль только, что запоздало Справедливость берет верх…

…Итак, я в архиве навсегда ушедшей в небытие нашей с вами жизни. Жизни до нас. О ней мы, конечно же, знали. Знали по гладко и умно изложенным строчкам учебников истории. Знали по текстам открытых официальных документов, по трудам небожителей её величества Науки. Знали по мастерски написанным и взахлёб читаемым нами произведениям художественной литературы, которые выходили массовыми тиражами и изобиловали душещипательными свидетельствами современников того прошлого, что было для них настоящим…

Разве можно было всему этому не верить?! И мы, во всяком случае я, до этих мрачных зимних дней 88 года, свято верил в то, что не без удовольствия хлебал. Ведь другого в меню не было. А тут… Мне вдруг показалось, что я, оказывается, всю сознательную жизнь свою стоял вверх тормашками и с этой кажущейся мне удобной, а, главное, правильной позиции взирал, да и сейчас, словно из-за занавеса потустороннего мира, поглядываю на всё то, Что и Как было до меня. Смотрю на то, что глаза мои рисовали совершенно другие картины. Смотрю на сцену той жизни, которой я не знал.

Эти мертвые папки с пожухлыми листами, вкривь и вкось испещренными строчками выцветших химических чернил, независимо от меня, как марионетку за ниточки, переворачивали с головы на ноги. Я впивался в каждую страничку и жадно, и быстро выписывал то, что не могло меня не заинтересовать. Хотя, что толку?! Тётка в юбке цвета хаки, принесшая кипу запрошенных мною папок, строго и, наверное, по пятому разу предупреждала: «Записи выносить категорически запрещается! Все выписки вы обязаны оставить здесь. Таков порядок!». Попадись я с ними на выходе, мне путь сюда был бы заказан. Кроме того, такое чревато было непредсказуемыми последствиями. А как бы хотелось сегодня, спустя почти 30 лет, полистать их. А как же! Все то, что я читал, было мне неизвестно, хотя, как я самонадеянно полагал, уж историю то своей страны, советскую историю моего Азербайджана я знал на твердую «пятёрку». А о заклейменном компартией Советского Союза «изгое, кровопийце и враге народа Мир Джафаре Багирове» я мог бы, заливаясь соловьем и ссылаясь на солиднейшие источники, содержащиеся в ныне канувшей в Лету советской историографии, прочитать длиннющую лекцию.

Но проведенные в архиве Лубянки 13 дней в лепешку растоптали все мои, так сказать, глубокие знания о том периоде жизни. Достаточно было отбросить шелуху дуболомных трактовок следователей, преследующих навязанную им сверху цель и… Правда, настоящее лицо правды, явственно проступало наружу. Вот запомнившиеся мне допросные листы. В них, - это сразу пригвоздило меня к ним – областной прокурор Куйбышева (фамилию запамятовал) задает вопросы заместителю начальника треста «Куйбышевнефть» гражданину Мир Джафару Багирову.

… Прокурор: Хочу внести ясность в один из странных и грозных для Советской власти эпизодов, где прослеживается твое участие…В сентябре 32-го, будучи Председателем Аз.ГПУ, ты в Баку спровоцировал массовый бунт верующих всех вероисповеданий, который едва не перерос в антисоветское восстание. Что двигало тобой?..

Багиров: Вы тут принципиально не точны. Во-первых, я в указанную вами дату почти год как занимал должность первого секретаря Бакинского горкома партии. Во-вторых, я хорошо помню тот так называемый бунт. К тому времени Советская власть у нас в республике была так крепка, что выход на улицу нескольких десятков священников никак не мог перерасти в антисоветский мятеж. Те собравшиеся были возмущены тем, что военизированный отряд во главе коменданта Тюрина, который по тем временам подчинялся непосредственно Наркомату внутренних дел СССР, лично Г. Ягоде, по вымышленному предлогу ворвался и устроил бесчинства в православном Александро-Невском соборе. Пропали уникальные храмовые реликвии. Икона в золотом окладе, подаренная храму Александром Третьим и много других золотых изделий, усыпанных драгоценными камнями…

Тогда наш первый секретарь ЦК Владимир Иванович Полонский приказал мне разобраться с этим делом. Однако нарком Ягода дезавуировал распоряжение Полонского. Позже, став первым секретарем республики, я распорядился вернуться к тому делу и ряд этих церковных вещей следователи обнаружили в квартире Тюрина…

Прокурор: Однако вместо того, чтобы шлёпнуть покусившегося на власть контру и вора, ты отправил его в ссылку! Не кажется ли тебе, что такое решение очень дурно попахивает преступным сговором и указывает на твою причастность к тому бандитскому налёту?

Багиров: Ни в коем случае! У нас в подвале Тюрин получил, как полагается, и его ждала казнь. Но Ежов, заменивший Ягоду, на мое предложение – Расстрелять! - отреагировал так: «Можно, конечно, но учти - у него, тов.Багиров, есть перед партией неоценимая заслуга. Его полк под Царицыном от неминуемой смерти спас нашего любимого вождя товарища Сталина». Вот почему я Тюрина сослал на остров Артема на должность рядового районного говночиста, то есть дворника.

Прокурор: Ложь! Наглая ложь! Доподлинно установлено. Под Царицыном от неминуемой смерти тирана Сталина спас отряд полкового командира Зубриенко, а не Тюрина!

Багиров: Эта претензия не ко мне, а к тому, кто знал больше, чем я. Не находите?

Прокурор: Позволь нам судить, кому её предъявлять!.. Ты просто удачно воспользовался этим. Тебе это было на руку!.. И ты спас Тюрина от смерти потому, что был с ним в преступном сговоре, и еще потому, что вас связывала странная по крепкости семейная дружба.

Багиров: Полная чушь! С супругой Тюрина Норой Фельдман со школьных лет дружила Женя. Моя жена. По человеческим соображениям и по просьбе Евгении мы раза три приглашали их на праздничные ужины. Кстати, хочу особо отметить: жена моя с неприязнью относилась к благоверному своей подруги. Неоднократно говорила: «Скользкий тип. Если бы не Норка, я бы не хотела видеть его у нас». Я разделял её мнение и держал его на расстоянии. И вообще не общался бы, не будь комендантская структура в подчинении Наркомата внутренних дел…

* * *

Тут, дорогой читатель, позвольте мне немного забежать вперед. Через пару-тройку папок я наткнулся на допрос гражданки Тюриной-Фельдман. Его вел следователь Генеральной прокуратуры страны. Не то Жарков, не то Жирнов. Неважно. Важно то, как она ответила на заданный ей вопрос: «Насколько близки были ваши с Тюриным отношения с семьей Багирова? И не проявлялось ли на ваших частых встречах его кавказское зверство?..»

Тюрина-Фельдман. Что вы, товарищ следователь! Мир Джафар был душкой. Омара Хаяма наизусть знал… О делах говорить запрещал. Помнится, мой бывший супруг стал говорить о поповской контре, засевшей в храме Александро-Невского. Так он его осадил. Сказал: «Не балабонь!». Так и сказал. Причем резко. Но это я не считаю звериной реакцией... И еще вы говорите так, словно мы дневали и ночевали у Багировых. Всего раза три были у них по приглашению Женечки. Ведь с ней, с Женей, мы дружили с малолетства. Вместе кончали школу и вместе студентствовали. Она мне вроде сестры. Правда, мужа моего недолюбливала. Мне, признаться, по началу, было неприятно. Потом присмотревшись к нему, я поняла - Евгения права. А как-то однажды она мне сказала: «Норочка, что он прицепился к храму Александра Невского?! Такая красота в центре города, а он: «Очаг поповщины!.. Сравнять с землей!»… По словам Жени, в отличие от моего муженька, её Джафик никогда дома о работе не говорил. А мой жужжал и жужжал….

Теперь, дорогой читатель, вернемся опять в Куйбышев.

…Прокурор: И все-таки ты, надеясь на мятеж простых людей, взорвал этот собор.

Багиров: Ваши утверждения не стоят и ломаного гроша! Потрудитесь заглянуть в дела Ягоды и Ежова. Они перечеркнут возводимую вами напраслину. Обвинять меня в этом – значит расписываться в своей некомпетентности… Скажу вам больше и, как коммунист, быть может, проявлю слабость…

Прокурор: Брось! Ты уже не коммунист! Тебя исключили из наших рядов!

Багиров: У коммуниста партбилет не в кармане. Его партбилет – сердце. А его у меня не отобрали… Поэтому, как коммунист, быть может, проявлю слабость, заявляя вам - храм мне нравился. Нравился он и людям. Это была жемчужина архитектуры. Да будет вам известно, я старался его сберечь, хотя Баку для размещения различных ведомств испытывал острую нехватку в помещениях. Чтобы никто не претендовал на собор и он более или менее был бы сохранён, я распорядился устроить в нём вещевые склады ЦК партии и Совнаркома. А со временем думал там открыть музей революционной славы. Кстати, об этом я не раз говорил своим соратникам. Вот это, я согласен, вы можете рассматривать, как мою враждебность к линии партии… Повторюсь: у меня и в мыслях не было его уничтожать. Приказал Ежов. В его уголовном деле есть стенограмма нашего с ним разговора. Загляните в него. Тогда у вас отпадет желание огульно обвинять меня в том, в чем я не виноват. Хотя…

На этом, по-существу, и заканчивался допрос прокурора Куйбышевской области. После «Хотя» шло красноречиво намекающее на обреченность многоточие. Дальше из разрозненных показаний и свидетельств, аккуратно уложенных в архивных папках Лубянки, я, как мог, восстановил последний день жития в Баку жемчужины православного собора Александро-Невского.

…Багиров входит в кабинет с перезвоном радостно забивших колоколов храма Александра Невского. «Какой-то православный праздник», - догадывается он, не подозревая того, что не пройдет и часа, как им же будет отдана команда сорвать будоражащую душу звонницу собора и сравнять его с землей.

Позвонил Ежов.

- Что же вы меня подводите, товарищ Багиров? – вместо приветствия прозвучал его недовольно-насмешливый голос.

Багиров тоже не стал с ним здороваться и поинтересовался, чем он мог так его подвести.

- При первой же нашей встрече я говорил вам покончить с этой архитектурной поповской грыжей, вашим собором. Он раздражает сознательных граждан.

Такого разговора не было. Багиров хорошо помнил ту их встречу. Но вступать в перепалку с наркомом не имело смысла.

- Из канцелярии товарища Сталина, - продолжал Ежов, - с резолюцией «Разобраться» мне пришло письмо за подписью коменданта Баку товарища Тюрина. Он несколько раз перед бывшим руководством республики и перед вами ставил вопрос о ликвидации вредного очага религиозной пропаганды.

- Мы в помещении храма разместили городские службы, склады…

- Убрать! Все к чертовой матери убрать! – срывается на фальцет нарком. – И не позже завтрашнего дня доложить об исполнении! Если у твоих военных нет взрывчатки, то я могу подослать.

- Думаю, найдется, - упавшим голосом отзывается он.

- Действуй! – приказывает нарком и дает отбой.

- Тюрин, ты мое проклятие! - держа еще трубку в руках, взревел Багиров. – От тебя мне нет покоя ни дома, ни на работе. Если есть Бог, он тебя накажет!..

На его крик вбежал докладчик.

- Что тебе здесь надо?! – набычившись, Багиров пошел на зажмурившегося от испуга молодого человека, а опомнившись и подтолкнув его к двери, процедил:

- Иди, соединяй меня с предсовнаркома Кулиевым и наркомом Емельяновым.

- Готово! – доложили ему из приемной. – Товарищи Кулиев и Емельянов на проводе.

- Вы меня слышите? – наклонившись к селектору, спрашивает он.

Оба откликаются одновременно.

- Сегодня!.. Сейчас же!.. С храма Александра Невского снять колокола, освободить от попов, верующих и всех вещей…Чтобы завтра на его месте я видел руины…Ты, Емельянов, сделаешь снимок всего, что останется от него и самолетом отправишь Ежову - Багиров перевел дыхание и, с ненавистью глядя на селектор, спросил: - Поняли?

Селектор оглох.

- Поняли, черт бы вас подрал?! - вскричал он.

- Да! – сказал Теймур Кулиев.

- Так точно! – проговорил Степан Емельянов.

…Взрыв был такой силы, что все жители Черного города, где Багирову в это время демонстрировали запущенную в эксплуатацию новую нефтеперегонную установку, повыскакивали на улицу.

- Что это, товарищ Багиров? – вздрогнул начальник установки.

- Это, Кадышев, ушел в небытие собор Александра Невского.

- Храм? – таращится Кадышев.

Он смотрит на него, как на чудовище. А чудовищем был не он. Видит Бог, он этого не хотел. Тот, кто этого так долго добивался, сейчас злорадствует…

…Помнится, еще в 50-м, мы, бакинская детвора, бегали по этим руинам и играли в войнушку. Нам и в голову не приходило, что наши ножонки топчат останки некогда роскошного православного святилища. Камни собора говорить не могли. А собор всегда хранил молчание. Он безмолвствовал, когда его грабили. Он безмолвствовал и тогда, когда из далекой Москвы услышал роковой для него голос. За него говорили люди. Вот и я сказал о нем свое слово. Мне было и есть еще многое что сказать. Ведь мне повезло оказаться в архивном хранилище печально известной Лубянки. Но, признаться, изложенное сегодня мной, лишь малая крупица того, что, как в гробу, покоятся в тех прочитанных мною папках. Копни, и они прольют свет на былую нашу жизнь и на то, каким на самом деле был Мир Джафар Аббасович Багиров. Уж, во всяком случае, не врагом народа…