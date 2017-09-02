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Вагит Алекперов обеднел на 700 миллионов

 

Совокупное состояние 28 российских миллиардеров за восемь месяцев 2017 года выросло на 17,099 миллиарда долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который опубликован агентством Блумберг.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Согласно индексу, самым богатым в РФ является основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние выросло с начала года на 1,49 миллиарда долларов, до 18,4 миллиарда. Второе место занимает президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на 905 миллионов долларов, и в итоге составило 17,5 миллиарда долларов. Следом идет глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, чей капитал вырос с января на 3,47 миллиарда долларов, — до 16,6 миллиарда

Лишь несколько российских миллиардеров сократили свой капитал. Среди них глава "Лукойла" Вагит Алекперов. При этом у Алекперова капитал сократился на 693 миллиона.

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