Невнятная игра и заслуженное поражение сборной Азербайджана от Норвегии (0:2) словно опустили азербайджанских любителей футбола с небес на землю. После выхода «Карабаха» в групповой турнир Лиги чемпионов, ставшего причиной небывалого футбольного ажиотажа в стране, безликая игра сборной стала большой ложкой дегтя в бочке меда. Не помогло и то, что в стартовом составе сборной было пять футболистов «Карабаха», а на замену вышли еще трое подопечных Гурбана Гурбанова, в том числе и новобранец Рамиль Шейдаев.

Футболистов «Карабаха» было не узнать. Будто это не они неделю назад чуть ли не зубами вырывали путевку в группу Лиги чемпионов у «Копенгагена». Грубейшие ошибки и заметное отсутствие мотивации – вот чем запомнилась игра сборной Азербайджана в Осло на фоне не хватающих звезд с неба норвежцев. Такое впечатление, что нашим игрокам передалось настроение главного тренера Роберта Просинечки, запомнившегося в этом матче лишь странными заменами.

Он, как известно, покинул Азербайджан после июньской игры с Северной Ирландией и приехал в Баку на прошлой неделе, за несколько дней до начала сбора. За лето Просинечки не посетил ни одну игру азербайджанских клубов в еврокубках. Он заявил, что смотрел матчи по телевизору. Под разными предлогами хорват оттягивал свой приезд в Баку, в результате чего появился тут лишь к 3-му туру национального чемпионата, после которого сразу же началась подготовка к игре с Норвегией.

Если раньше Просинечки хвалили за то, что он живет в Азербайджане и постоянно посещает игры премьер-лиги, а значит, знаком с состоянием игроков, то сейчас хорватского специалиста упрекают за длительное отсутствие в Баку. За это в свое время ругали и Берти Фогтса.

В чем причина такого резко изменившегося поведения Просинечки – яснее ясного. Он обижен за то, что в июне АФФА не отпустила его в турецкий «Бурсаспор». Шли долгие переговоры. Представители «Бурсаспора» приезжали в Баку, чтобы увезти Просинечки. Турецкая пресса ежедневно сообщала, что дело сделано и хорват покидает сборную Азербайджана. Но в итоге АФФА не дала добро. То ли не устроили условия, предложенные турками, то ли из каких-то принципиальных соображений, но АФФА настояла на том, чтобы Просинечки, с которым заключен контракт до конца года, продолжил работу в сборной Азербайджана.

Не было ли это ошибкой? После того, как сборная потеряла реальные шансы на 2-е место в группе, внимание Просинечки полностью переключилось на «Бурсаспор». Он очень хотел уехать в Турцию и не понимал, почему его удерживают. И хотя после завершения истории с «Бурсаспором» Просинечки произнес дежурные слова для официального сайта АФФА о том, что и в оставшихся играх под его руководством сборная постарается показать хороший футбол, своим отношением он продемонстрировал полное безразличие к этим матчам.

Так может быть стоило отпустить его еще в июне на все четыре стороны и за лето найти для сборной нового тренера с прицелом на отборочный турнир Евро-2020? Напомним, что ближайший чемпионат Европы – турнир для нас особый, так как четыре матча состоятся в Баку. А пробиться на Евро-2020 можно будет не только через привычный всем отборочный турнир, но и через новое соревнование – Лигу наций. Причем путь в финальную стадию через «запасной вход» гораздо легче, и этим шансом вполне можно воспользоваться.

После того, как Просинечки показал в июле и августе явное нежелание работать, в АФФА, возможно, пожалели о том, что не дали ему уйти в июне. Теперь же вопрос отставки/увольнения станет актуальным лишь в случае провала в предстоящем 4 сентября домашнем матче с Сан-Марино. А провалом будет любой результат, кроме победного.

Кстати, не показалось ли вам странным, что сразу три игрока сборной Азербайджана получили в Осло дисквалификацию и пропустят предстоящую игру? Очень хочется верить, что это случайное совпадение, и оно не является предвестником неприятных событий, о которых эти игроки догадываются и не хотят быть их участниками.