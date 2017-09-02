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Вернувшихся из Ирака россиянок простят

 

Вернувшиеся накануне из Ирака в Грозный россиянки с детьми будут освобождены от уголовной ответственности как явившиеся с повинной, сообщили РИА Новости в центре по противодействию терроризму и экстремизму при МВД Чечни.

В пятницу вечером спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены 4 женщины и восемь детей, спасенные из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Среди них три россиянки: одна уроженка Чечни с тремя детьми, жительницы Твери и Нижневартовска с двумя детьми. Четвертая женщина – гражданка Казахстана с тремя детьми.

"По ним будет собран материал, они будут допрошены и принято процессуальное решение. Поскольку они добровольно вернулись на родину, явились с повинной, мы примем, в соответствии с законом, у них явку с повинной и в дальнейшем в отношении них не будут возбуждены уголовные дела", — отметили в центре.

Там сообщили, что в статье 208 "участие в незаконных вооруженных формированиях" есть примечание, которое позволяет в таких случаях освобождать от уголовной ответственности, если данное лицо не причастно к другим преступлениям".

Судьбу гражданки Казахстана решат власти этой страны. "Она у нас находится транзитом", — уточнил собеседник.

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