Каспршик об обстреле мониторинговой группы в Карабахе

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик заявил, что не может утверждать, с армянской или азербайджанской стороны звучали выстрелы во время мониторинга миссии ОБСЕ, который проходил 31 августа.

"Когда мониторинговая группа приехала на встречу с руководством приграничного села Армении Чинари 31 августа, мы услышали выстрелы. Согласно действующей процедуре, мониторинговые группы незамедлительно попросили местных командиров в Армении и Азербайджане прояснить ситуацию и подтвердить гарантии безопасности. После получения дальнейших гарантий безопасности я и мои полевые помощники вновь три раза услышали звуки выстрелов", - говорится в предоставленном армянскому новостному сайту "Tert.am" комментарии А.Каспршика.

В минувший четверг пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь во время мониторинга миссии ОБСЕ на госгранице Армении и Азербайджана.

Между тем, в Баку назвали "дезинформацией" заявления армянской стороны о нарушении режима прекращения огня. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что представители международной миссии во время проведения проверки не зафиксировали фактов нарушения прекращения огня.

"Находясь в центре села, мы не были в состоянии подтвердить, с какой стороны звучат звуки выстрелов и кто стрелял. Кроме того, у нас нет мандата на проведение расследования. Факт, что в данном случае гарантии безопасности не были реализованы, является поводом для озабоченности. Стороны обязаны соблюдать режим перемирия и гарантии безопасности, поскольку они всегда ответственны за безопасность мониторинговых групп. Австрийское председательство ОБСЕ незамедлительно было поставлено в известность", - отметил А.Каспршик.