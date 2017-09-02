В августе 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете ввоза продовольствия из Евросоюза, Канады, США, Норвегии и Австралии в качестве ответных экономических мер на введенные ранее Западом санкции в отношении РФ за присоединение Крыма. Под ограничения попали сыры, молочная продукция, мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты — к тому моменту все эти товары поставлялись в Россию из-за рубежа в огромных количествах. Так началась своеобразная «война санкций».

Нет мира на рынке и сейчас, три года спустя. Провозгласив курс на импортозамещение, власти дали российским сельхозпроизводителям невиданные преференции, а потребителям обещали понижение цен на продукты и высокое качество местных товаров. Как же чувствуют себя россияне без испанского хамона и итальянского пармезана?

Витрины опустели

За «тучные» нулевые годы, при внушительных нефтяных доходах страны, россияне привыкли к тому, что на прилавках магазинов лежат товары обширной географии — на любой вкус, цвет и кошелек. Однако за первый же год введения контрсанкций объемы поставок импортного продовольствия сократились, по данным Федеральной таможенной службы, на 40%.

Российские потребители враз лишились импортного сливочного масла, мясных изделий, шоколада, мяса птицы — этих продуктов стало на прилавках в два раза меньше. Пустеющие витрины нужно было чем-то занимать. Формально Россия в этом преуспела. По итогам 2016 года, как гласят данные Росстата, отечественные предприятия нарастили производство говядины на 16%, свинины - на 30%, птицы -на 12%, замороженной плодоовощной продукции - на 30%, сыров - на 20%.

Само собой, это отразилось на доле импорта в общих товарных ресурсах. За три года почти в два раза уменьшилась доля импорта по мясу и птице, по колбасам, по маслу и сырам. Однако приумножать успехи или хотя бы удерживать их на достигнутом уровне России все сложнее, и тут уже цифры не на стороне импортозамещения. По утверждениям экспертов, на продовольственном рынке наблюдается явный перекос: некоторые продукты Москва может спокойно экспортировать - например, мясо птицы и свинину, а по некоторым никак не получается выйти на самообеспечение, в частности, по молочной продукции. В этом году ее импорт вырос в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом.

А на базаре-то все дорого…

Не удалось российским властям сдержать свое обещание относительно снижения или хотя бы сдерживания продуктовых цен. Расчеты на основе данных Росстата показывают, что с августа 2014-го по июль 2017-го продовольственные товары подорожали в стране почти в полтора раза, или на 45%. При этом рост цен на мясо и птицу за этот период составил около 26%, на рыбу и морепродукты – 66%, молоко и молочная продукция подорожали на 57%, плодоовощная продукция – на 44%.

Конечно, «благодарить» за подобный взлет цен россияне должны не только «войну санкций». В продовольственной инфляции заложено много факторов: и девальвация рубля в результате падения цен на нефть в конце 2014 года, и аномально холодная погода в конце весны-начале лета 2017-го...Тем не менее, факт остается фактом: еда на российских прилавках, мягко говоря, не подешевела. И это стало большой проблемой для населения страны, реальные доходы которого, согласно официальной статистике, падают четвертый год подряд.

Но проблема не только в ценах. Качество тех продуктов, которые ныне заполняют прилавки, также вызывает у населения вопросы. По данным исследовательского холдинга «Ромир», опросившего в июне 1500 россиян, за последний год численность респондентов, недовольных качеством мяса, молока и молочных продуктов, увеличилась вдвое – до 15%. При оценке качества колбасных изделий число недовольных увеличилось за год в полтора раза – до 18%. А наибольшее количество нареканий касается сыров: недовольны их качеством 27% опрошенных. Кроме того, 19% опрошенных недовольны качеством рыбы, а 17% – овощей.

Претензии россиян имеет под собой серьезные основания, поясняют эксперты. «После введения продуктового эмбарго российские прилавки заполонил фальсификат, который не должен продаваться, при этом ассортимент продукции снизился в отсутствие качественной еды из Евросоюза и других стран», — говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Он считает, что главный лозунг борцов за импортозамещение — отсутствие конкуренции со стороны западных производителей — обернулся для российских потребителей снижением качества еды и повышением цен.

В марте этого года ученые из Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) подсчитали потери каждого жителя страны от введения контрсанкций. Оказалось, что среднестатистический россиянин потерял 4,4 тыс. рублей за год из-за действия продуктового эмбарго. По данным ученых, идентичный набор российских продуктов на 3% дороже, чем санкционных. При этом эмбарго ускорило на 3% и годовую инфляцию, хотя и неравномерно по времени. В первый год цены стремительно росли, после чего инфляция стала снижаться, а потребители переключились на дешевые товары более низкого качества…

Минск снимает сливки

Продуктовое эмбарго, поставившее шлагбаум перед продуктами из Евросоюза и США, заставило российские власти искать замену им в других уголках планеты. В результате на российский рынок пришли самые неожиданные партнеры. Теперь в РФ активно поставляют еду десятки стран Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, небольшие островные государства. Например, рыба идет с Фарерских островов и из Гренландии, правда, не за $6 за кг, как норвежская, а за $10. Яблоки вместо Польши везут из Мексики, апельсины вместо Испании — из Аргентины, молочные продукты едут из Индии, а канадские креветки заменили морепродукты из Никарагуа.

Что же касается запрещенных хамона и пармезана, то без европейского сыра Россия все же не осталась: экспорт этого продукта почти в два раза нарастили швейцарцы, благо эта страна в ЕС не входит. Кроме того, сыры и творог поставляются теперь из Армении и Казахстана объемами, соответственно, в 7 и в 26 раз больше, чем было до эмбарго.

Однако главной выигравшей от введения Россией контрсанкций страной эксперты называют Белоруссию.

Она не только стала крупнейшим поставщиком молочной продукции в РФ, но и наладила поставки экзотических фруктов, морепродуктов, орехов — словом, того, что в не имеющей выхода к морю Беларуси отродясь не произрастало и не вылавливалось. Как оказалось, в стране над превращением санкционного товара в легальный работает целая индустрия, что приносит партнеру России по Таможенному союзу десятки миллионов долларов.

Так, по данным Белстата, в первый год контрсанкций ввоз в Россию овощей вырос на 87%, до $262 млн, фруктов — на 64%, до $171 млн, рыбы и морепродуктов — на 44%, до $138 млн. Впрочем, власти «братской» страны причастность к контрабанде продуктов отрицают, утверждая, что Минск лишь закупает сырье у Европы.

Статистика свидетельствует, что поток нелегального реэкспорта не иссякает. За три года надзорные и таможенные органы России уничтожили 17,5 тыс тонн санкционных продуктов — они все проходят официально, как контрабандный товар и подлежат утилизации.

Каков же итог трехлетнего эмбарго? Он явно неоднозначен. Обложив три года назад контрсанкциями европейское продовольствие, Москва хотела показать Западу, что без российского рынка сбыта ему придется туго. Это свершилось: в санкционной войне ЕС теряет около 50 млрд евро ежегодно, констатировали в Министерстве экономического развития РФ. Однако, радуясь потерям оппонентов в геополитических играх, власти посадили россиян на диету из низкокачественных продуктов, да еще и за большие деньги, а добросовестных производителей поставили в условия, когда им приходится конкурировать с фальсификатом и контрабандой. Победить в «войне санкций» России будет трудно. Но потерпеть поражение смерти подобно.