Семнадцать человек пострадали в ходе протестов в столице Аргентины Буэнос-Айресе, начавшихся после исчезновения демонстранта месяц назад, еще 23 человека задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал Infobae.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч человек вышли на акцию протеста на главной площади Буэнос-Айреса Plaza de Mayo ("Площадь мая") после исчезновения 28-летнего Сантьяго Мальдонадо в августе в ходе акции протеста. Демонстранты собрались напротив президентского дворца и призывали найти Мальдонадо. Отмечалось, что родственники молодого человека обвиняют правительство в том, что оно позволило полиции "насильно" увезти Мальдонадо с акции протеста. В свою очередь власти отрицают причастность к инциденту.

Как отмечает портал, столкновения протестующих с полицией начались после попыток правоохранителей расчистить площадь. Демонстранты бросали камни в полицейских, которые отвечали на это резиновыми пулями и гранатами со слезоточивым газом. В ходе столкновений был нанесен ущерб банкам и магазинам.