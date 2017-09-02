Польша требует репараций у России

Польша хочет добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России, заявили в Варшаве политики правящей партии "Право и справедливость" (PiS).

По мнению депутата Сейма Польши от PiS Яна Мосиньского, которого цитирует Польское радио, справедливым является требование "сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать". Замминистра юстиции Патрик Який в свою очередь указал, что Польша после 1945 года "потратила триллионы злотых" на восстановление государства после Второй мировой войны.

"Представьте себе, что эти деньги мы потратили на развитие Польши вместо того, чтобы тратить их на восстановление военных разрушений. Польша была бы сегодня в два раза сильнее экономически, все мы зарабатывали бы в два раза больше, чем на западе, если бы не эти разрушения и войны", — отметил он.

"За это ответственность несет немецкое государство. Насчет этого нет никаких сомнений", – уверен замминистра юстиции.

При этом политики считают, что Польша имеет право требовать военные репарации не только от Германии, но и от России. Так, Мосиньский напомнил, что в 1921 году был подписан Рижский договор об окончании советско-польской войны, на основании которого советская Россия должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом. Он отметил, что эти компенсации не были выплачены.