Подписаться на уведомления
 

Польша требует репараций у России

 

Польша хочет добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России, заявили в Варшаве политики правящей партии "Право и справедливость" (PiS).

По мнению депутата Сейма Польши от PiS Яна Мосиньского, которого цитирует Польское радио, справедливым является требование "сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать". Замминистра юстиции Патрик Який в свою очередь указал, что Польша после 1945 года "потратила триллионы злотых" на восстановление государства после Второй мировой войны.

"Представьте себе, что эти деньги мы потратили на развитие Польши вместо того, чтобы тратить их на восстановление военных разрушений. Польша была бы сегодня в два раза сильнее экономически, все мы зарабатывали бы в два раза больше, чем на западе, если бы не эти разрушения и войны", — отметил он.

"За это ответственность несет немецкое государство. Насчет этого нет никаких сомнений", – уверен замминистра юстиции.

При этом политики считают, что Польша имеет право требовать военные репарации не только от Германии, но и от России. Так, Мосиньский напомнил, что в 1921 году был подписан Рижский договор об окончании советско-польской войны, на основании которого советская Россия должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом. Он отметил, что эти компенсации не были выплачены.

1487 просмотров


Старости
Pegasus жалуется на дороговизну в Азербайджане
Pegasus жалуется на дороговизну в Азербайджане Haqqin.az отвечает вице-президент Эмре Пекесен
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
3 Сен 29° / 21°
4 Сен 30° / 22°
5 Сен 32° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

На авиашоу в России разбился самолет видео
Ильхам Алиев в Джалилабаде
Лондон будет платить Брюсселю вплоть до 2023 года
Закир Гасанов отправился в прифронтовую зону фото
Путин не примет участия на Генассамблее ООН
Синоптики обещают стабильную погоду
Трамп продолжит давить на Корею
В Польше заявили о планах построить забор на границе с Украиной
Польша требует репараций у России
Протесты в Аргентине десятки пострадавших
Полупустые прилавки в России взгляд из Москвы
Каспршик об обстреле мониторинговой группы в Карабахе
Вернувшихся из Ирака россиянок простят
Даёшь слабый манат! наша аналитика
Роберт Просинечки заразил сборную Азербайджана… безразличием А если проиграем Сан-Марино?
Вагит Алекперов обеднел на 700 миллионов
Российские самолеты уничтожили бронетехнику ИГИЛ
Не был врагом народа Мирджафар Багиров политическая реабилитация
Нападение боевиков в Нигерии десятки жертв
Задержанные в Ливии азербайджанцы вернулись в Баку
Угроза взрыва в парламенте Армении
На фронте неспокойно
Трамп собирает мировых лидеров
Мозговой центр Совета по международным отношениям США: «Скоро в Карабахе война»
250 сотрудников HALO в Карабахе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться