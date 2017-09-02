В Польше заявили о планах построить забор на границе с Украиной

В стране планируется возвести забор вдоль границы с Украиной и Белоруссией для предотвращения миграции диких кабанов. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель, сообщает Gazeta со ссылкой на «Польское радио».

По словам Юргеля, стоимость забора составит €30 млн. Его длина будет составлять 729 км.

Как заявили эксперты, в Польше появилась африканская чума свиней из-за того, что на территорию страны из Белоруссии зашли дикие кабаны, зараженные этим вирусом.

По мнению министра, Польше необходим забор, несмотря на то, что осенью число новых очагов АЧС должно значительно уменьшиться.