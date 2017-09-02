Трамп продолжит давить на Корею

Режим дипломатического и экономического давления на Северную Корею будет продолжен. К такому соглашению пришли американский президент Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщает The Hill.

По данным СМИ, телефонный разговор двух лидеров прошел на следующий день после того, как США и Южная Корея договорились о проведении ежегодных совместных военных учений в регионе полетов сверхзвукового стратегического бомбардировщика В-1В и группы истребителей над корейским полуостровом для «демонстрации силы» против Пхеньяна.

Кроме того, Трамп дал «содержательное согласие» на продажу военной техники в Южную Корею.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продолжение давления на Пхеньян с целью остановить его ракетные испытания — «путь в никуда».