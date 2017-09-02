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Синоптики обещают стабильную погоду

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков по-прежнему не ожидается, будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 23-25, днем - 28-33, в Баку ночью - 23-25, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханах, Пиршаги, Нардаране, Бильгя - 25-26, Загульбе, Бузовна, Мардакяне, Шувеляне – 26-27, Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана в среду также будет преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых горных районах все же возможны грозовые дожди, ожидается порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 32-37, в горах ночью - 14-19, днем - 24-29 градусов тепла.

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