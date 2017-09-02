В связи с праздником Гурбан в воинских частях Азербайджана проводится «День открытых дверей».

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, в одной из воинских частей в Тертере на мероприятии приняли участие министр обороны Закир Гасанов, начальник Генштаба Наджмеддин Садыгов, глава района Мустагим Мамедов, а также представители общественности.

Выступивший перед солдатами министр обороны Закир Гасанов заявил, что он прибыл в район по поручению президента страны и отмечает праздник рядом с солдатами.

Затем глава Минобороны встретился с солдатами, офицерами и родителями призывников.

Закир Гасанов также встретился с членами семьи шехида Наджмеддина Саваланова.