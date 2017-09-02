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Лондон будет платить Брюсселю вплоть до 2023 года

 

Лондон должен будет еще четыре года после Brexit переводить деньги Брюсселю. Об этом заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер, передает DW.

«Европейский Союз ожидает, что британцы будут придерживаться когда-то данных обещаний», — заявил Эттингер и добавил, что Великобритания, с точки зрения Еврокомиссии, должна и после запланированного на 2019 год выхода из ЕС выплачивать деньги Брюсселю — вплоть до 2023 года. По словам еврокомиссара, в число долгосрочных обязательств, взятых на себя Великобританией (с 2014 до 2020 года), входит финансирование до 2020 года части общей суммы поступлений бюджета ЕС.

СМИ напоминает, что «счет за Brexit» считается одним из наиболее спорных пунктов на переговорах между Великобританией и ЕС. По оценкам Брюсселя, требования к Лондону могут достигать размера в десятки миллиардов евро.

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