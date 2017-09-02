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На авиашоу в России разбился самолет видео

 

Во время авиашоу в подмосковной Балашихе разбился самолет Ан-2. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительной информации, два человека погибли.

По словам источника, во время одного из пролетов пилот не справился с управлением и на низкой высоте столкнулся с землей. Источник уточнил, что во время выполнения трюка самолет задел крылом полосу и упал. После падения самолет разрушился на части и загорелся.

На борту находились два пилота, они, как утверждает источник, погибли. Такую же информацию о причинах падения самолета и о числе погибших сообщил источник ТАСС в экстренных службах и собеседник РИА Новости. Официального подтверждения информации пока нет.

Авиашоу в Балашихе проводилось в связи с 70-летием выпуска первого самолета Ан-2.

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На авиашоу в России разбился самолет видео
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