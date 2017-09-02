Ведущая газета Канады о визитах депутатов в Карабах

Совершая незаконные визиты на оккупированные Арменией азербайджанские территории, канадские парламентарии становятся инструментами пропаганды в руках Армении. Об этом говорится в статье в ведущем канадском издании «The Globe and Mail», в которой автор цитирует слова официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Автор статьи Роберт Фифи в своей статье указывает, что два представителя канадского парламента - Тони Клеман и Рейчель Хардер включены в список нежелательных лиц в Азербайджане за незаконный визит на оккупированные вооруженными силами Армении территории, где за последние 16 месяцев усилилось кровавое противостояние.

Официальный представитель МИД Азербайджана в интервью автору также отметил, что Армения игнорирует резолюции СБ ООН о немедленном, безоговорочном и полном выводе вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

В статье также приводятся слова Хикмета Гаджиева о том, что более миллиона азербайджанцев в результате армянской агрессии подверглись этнической чистке, и подобными визитами канадские депутаты оказывают поддержку этнической чистке, поэтому подобные действия выходят за рамки этических ценностей.

В статье также говорится об оккупации Арменией нагорно-карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов.

Депутат канадского парламента Тони Клеман, вынужденный прокомментировать изданию свой незаконный визит отметил, что якобы визит носил гуманитарный характер, и оправдываясь, он отметил, что не преследовал цели принять чью-либо сторону в конфликте. Что касается финансовой стороны поездки, Клеман был вынужден признаться, что визит был организован канадским бюро армянского национального комитета.

Официальный представитель МИД Канады, слова которого приводятся также в статье, отметил, что правительство Канады призвало своих граждан воздержаться от поездок в Нагорный Карабах, и Канада поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.