Подписаться на уведомления
 

Ведущая газета Канады о визитах депутатов в Карабах

 

Совершая незаконные визиты на оккупированные Арменией азербайджанские территории, канадские парламентарии становятся инструментами пропаганды в руках Армении. Об этом говорится в статье в ведущем канадском издании «The Globe and Mail», в которой автор цитирует слова официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Автор статьи Роберт Фифи в своей статье указывает, что два представителя канадского парламента - Тони Клеман и Рейчель Хардер включены в список нежелательных лиц в Азербайджане за незаконный визит на оккупированные вооруженными силами Армении территории, где за последние 16 месяцев усилилось кровавое противостояние.

Официальный представитель МИД Азербайджана в интервью автору также отметил, что Армения игнорирует резолюции СБ ООН о немедленном, безоговорочном и полном выводе вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

В статье также приводятся слова Хикмета Гаджиева о том, что более миллиона азербайджанцев в результате армянской агрессии подверглись этнической чистке, и подобными визитами канадские депутаты оказывают поддержку этнической чистке, поэтому подобные действия выходят за рамки этических ценностей.

В статье также говорится об оккупации Арменией нагорно-карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов.

Депутат канадского парламента Тони Клеман, вынужденный прокомментировать изданию свой незаконный визит отметил, что якобы визит носил гуманитарный характер, и оправдываясь, он отметил, что не преследовал цели принять чью-либо сторону в конфликте. Что касается финансовой стороны поездки, Клеман был вынужден признаться, что визит был организован канадским бюро армянского национального комитета.

Официальный представитель МИД Канады, слова которого приводятся также в статье, отметил, что правительство Канады призвало своих граждан воздержаться от поездок в Нагорный Карабах, и Канада поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.

1845 просмотров


Старости
Pegasus жалуется на дороговизну в Азербайджане
Pegasus жалуется на дороговизну в Азербайджане Haqqin.az отвечает вице-президент Эмре Пекесен
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
3 Сен 29° / 21°
4 Сен 30° / 22°
5 Сен 32° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

Армен Ашотян рассказал, почему едет в Баку
Москва вручила Вашингтону ноту протеста
На Украину прибудет эсминец из Италии
Министр обороны Армении летит в Китай
Украинским политикам хотят запретить ездить в Россию
В Габале продолжают гореть леса
Взрыв на химическом заводе в Техасе
Биткоин впервые подорожал до $5 тысяч
Брата Саакашвили выдворяют из Украины
Ведущая газета Канады о визитах депутатов в Карабах
На авиашоу в России разбился самолет видео
Ильхам Алиев в Джалилабаде
Лондон будет платить Брюсселю вплоть до 2023 года
Закир Гасанов отправился в прифронтовую зону фото
Путин не примет участия на Генассамблее ООН
Синоптики обещают стабильную погоду
Трамп продолжит давить на Корею
В Польше заявили о планах построить забор на границе с Украиной
Польша требует репараций у России
Протесты в Аргентине десятки пострадавших
Полупустые прилавки в России взгляд из Москвы
Каспршик об обстреле мониторинговой группы в Карабахе
Вернувшихся из Ирака россиянок простят
Даёшь слабый манат! наша аналитика
Роберт Просинечки заразил сборную Азербайджана… безразличием А если проиграем Сан-Марино?
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться