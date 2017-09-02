Брата Саакашвили выдворяют из Украины

Сотрудники Национальной полиции в Киеве в субботу доставили брата экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Давида в органы Государственной миграционной службы, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Он пояснил, что Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине. "Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", - сказал Шевченко "Интерфаксу-Украина".

По его словам, Государственная миграционная служба отменила разрешение на проживание в Украине Давида Саакашвили в марте 2017 года на основании информации от Государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство. "Еще тогда иностранец был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине. Но он в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", - сказал директор департамента коммуникации МВД Украины.

Кроме того, Шевченко отметил: "Сейчас принимается решение о возвращении иностранного гражданина, в принципе, в любую страну, в какую он захочет, а также о наложении административного штрафа".

В настоящее время Давид Саакашвили находится в органах миграционной службы, уточнил он.