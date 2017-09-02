Биткоин впервые подорожал до $5 тысяч

Сегодня впервые в истории курс биткоина превысил отметку в пять тысяч долларов и в настоящий момент его стоимость составляет $ 5013. Об этом следует из данных Coindesk.

Стоит заметить, что наивысшего курса биткоин достиг сегодня в 6:15 по московскому времени, однако уже к 13:00 его курс составлял $ 4680.

Биткоин — это криптовалюта, а иными словами — своеобразная платёжная система. Впервые её концепция появилась в 2008 году и на сегодняшний день по всему миру работают тысячи майнинг-ферм, которые генерируют криптовалюту.