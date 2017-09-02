Взрыв на химическом заводе в Техасе

В американском штате Техас на химическом заводе Arkema снова начался пожар. Как пишет Associated Press, возгорание началось после взрыва двух контейнеров с органическими пероксидами.

Руководство предприятия опасается, что в ближайшее время может загореться ещё шесть контейнеров.

Это уже второй аналогичный инцидент на заводе, произошедший за последнее время. Два взрыва уже прогремели на территории Arkema 31 августа. Причиной тому стал бушующий в регионе ураган "Харви", который вывел из строя системы охлаждения на предприятии. Население, проживающее в радиусе 2,5 километра от места ЧП, было эвакуировано.